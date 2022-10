El Kremlin reitera la disposición de Putin a negociar

Moscú, 30 oct (Sputnik).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, está preparado a mantener negociaciones para lograr la paz, afirmó este domingo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



«El presidente dice constantemente que está abierto al proceso de negociación (…) lo confirmó una vez más, y lo reafirmó tan textualmente que es muy importante. Ya sea que estén listos o no, pero Occidente debería saber esto», dijo Peskov en un programa del canal televisivo Rossiya 1.



Según el vocero, siempre es mejor alcanzar los intereses mediante el diálogo y a pesar de que en Occidente «ven la situación de facto», la disposición rusa a negociar no es una debilidad, sino una fortaleza.



«Precisamente extender la mano a la paz y a las negociaciones, solo se lo puede permitir una persona fuerte», detalló.



El portavoz aseguró que «obviamente el voto decisivo es de Washington», pues es «imposible» negociar con Ucrania.



«Hay un presidente en Kiev, el legítimo líder de Ucrania, el señor (Vladímir) Zelenski, es posible llegar a algunos acuerdos con él, según la experiencia de marzo, pero esos pactos no tienen ningún valor porque por órdenes de fuera pueden cancelarse al instante», explicó.



Peskov especificó que «en consecuencia», si se habla con alguien, también se deberá dialogar con «su inspirador o jefe», y hacerlo con mucha «paciencia».



«El presidente dijo que están tan convencidos de que tienen razón que por supuesto, no lo entienden a la primera. Hay que tener mucha paciencia y seguir transmitiendo su posición, especialmente si se hace de una manera tan profesional, inteligente y al mismo tiempo, de una manera tan profundamente filosófica», agregó.



Rusia lanzó el pasado 24 de febrero su operación militar especial en Ucrania tras alegar que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al genocidio, como lo denunciaban, por parte de Kiev.



A los pocos días, el 28 de febrero, Moscú y Kiev entablaron negociaciones en la frontera ucraniano-bielorrusa para lograr un acuerdo que ponga fin a las hostilidades.



La última ronda presencial de estas negociaciones se celebró el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul, a puerta cerrada, y desde entonces no han vuelto a retomarlas.



Por su parte, Zelenski aseveró el pasado 30 de septiembre que Kiev no negociará con Moscú mientras Putin siga siendo el líder de Rusia. (Sputnik)