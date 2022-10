Lula tendrá el apoyo de menos de la mitad de los gobernadores de los estados de Brasil

Río de Janeiro (Brasil), 31 oct (Sputnik).- El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) tendrá que hacer frente en su próximo Gobierno a una mayoría conservadora a nivel regional, según los resultados de las elecciones del domingo.



De los 27 estados brasileños, Lula apenas contará con el apoyo explícito de una decena de ellos, después de que el Tribunal Superior Electoral confirmara los resultados de los 12 estados que se decidían en el balotaje del domingo.



El hito más importante es el que consiguió el bolsonarismo en el estado de São Paulo, el más importante del país, que tras décadas siendo gobernado por el centro-derecha pasará a manos de un exministro de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas.



De los 12 estados que se decidían en esta segunda vuelta, cinco quedaron en manos de gobernadores abiertamente bolsonaristas (Sao Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Santa Catarina y Amazonas).



Otros cuatro fueron para el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) o más afines a Lula (Bahía, Alagoas, Espírito Santo y Paraíba) y tres estarán gobernados por un centro-derecha moderado (Rio Grande do Sul, Pernambuco y Sergipe).



Aunque la mayoría será conservadora, Lula tendrá margen para dialogar con parte de ellos, ya que varios candidatos bolsonaristas fueron derrotados.



De los 15 gobernadores elegidos en la primera vuelta del 2 de octubre, nueve declararon apoyo a Bolsonaro y seis a Lula en este balotaje.



Antes de perder las elecciones, el líder de la extrema derecha consiguió hacerse con bastiones importantes, como Río de Janeiro (sureste), el estado donde arrancó su trayectoria política, y Minas Gerais (sureste), el segundo estado con más electores del país.



Aunque Bolsonaro consiguió el apoyo vital del gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, de cara a este segundo turno, esa fuerza no fue suficiente.



Minas Gerais es el estado que suele decantar el resultado en todo el país, aunque su gobernador apoyó a Bolsonaro, la mayoría de sus habitantes apoyaron a Lula, lo que fue decisivo para la victoria de la izquierda. (Sputnik)