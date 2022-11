Colombia cree que triunfo de Lula en Brasil es esperanzador para protección de Amazonía

Bogotá, 31 oct (Sputnik).- La ministra colombiana de Ambiente, Susana Muhamad, afirmó este lunes, en rueda de prensa, que el triunfo del domingo en las elecciones presidenciales de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil es esperanzador para la Amazonía.



«Es una esperanza para la Amazonía el triunfo de Lula y esperamos hacer una alianza muy fuerte entre Colombia y Brasil», sostuvo.



Muhamad señaló que tras el triunfo de Lula pedirá el 6 de noviembre, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP27), mayores recursos para esta zona del continente y su protección, por lo que Brasil será un aliado importante.



Agregó que el país espera formar un bloque con otros países amazónicos para hacer una solicitud conjunta en la COP27.



«Lo que llevaremos como posición a la COP27 es que el mundo debe invertir colectivamente en aquellos puntos críticos del planeta que no pueden tener un punto de no retorno, porque desregularizarían aún más el clima mundial. Uno de esos puntos, que reconoce hoy la ciencia, es la Amazonía. Si llegamos al punto de no retorno de la Amazonía, la crisis climática tendrá un efecto global», explicó.



La jefe de la cartera resaltó que Colombia buscará, a parte de los recursos, que los países se comprometan con una transición energética y pedir a los mayores emisores de gases que cumplan con los acuerdos ambientales ya firmados.



«Se busca también comprometernos a mayor profundidad con la transición energética y sobre todo, demandar a los países que más emiten gases efecto invernadero de cumplir sus compromisos internacionales», sentenció Muhamad.



La ministra indicó que el Gobierno hará énfasis en poner sobre la mesa de discusión la creación de un sistema internacional de pago de daños y pérdidas a los países que no estén dispuestos a colaborar con la reducción de emisiones.



«¿Quién va a pagar por los daños? (…) ¿quién paga por esta crisis invernal que es causada por la crisis climática?», argumentó.



La COP 27 se llevará a cabo entre el 6 y 18 de noviembre en Sharm El-Sheikh (Egipto); alrededor de 190 países del mundo se reunirán para discutir y establecer compromisos frente al cambio climático. (Sputnik)