El Kremlin rechaza informes sobre móvil de Truss hackeado por servicios secretos rusos

Moscú, 31 oct (Sputnik).- El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tachó de «prensa amarilla» los informes sobre el móvil de la ex primera ministra británica Liz Truss que fue supuestamente hackeado por los servicios secretos rusos cuando era titular de Exteriores.



«Los medios británicos sufren de una escasez de materiales que pueden tomarse en serio. Ese tipo de publicaciones lo percibimos como ‘prensa sensacionalista'», dijo Peskov, comentando la información sobre la filtración de datos del móvil de Truss cuando se desempeñaba como ministra de Exteriores.



El pasado 29 de octubre, el periódico The Mail on Sunday comunicó que el móvil de Truss «fue hackeado por agentes sospechosos de trabajar para el Kremlin» el pasado verano boreal, cuando ocupaba el cargo de ministra de Exteriores.



Según el medio, los hackers accedieron a información sensible, incluidas las conversaciones con socios extranjeros y detalles sobre el suministro de armas a Ucrania.



Por su parte, el Gobierno británico, indicó el periódico, declaró que no comenta las medidas de seguridad individuales.



«El Gobierno cuenta con sistemas fiables de protección contra las amenazas cibernéticas», publicó The Mail on Sunday, citando a un representante del Gabinete. (Sputnik)