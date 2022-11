Los desafíos de Lula para reconstruir un Brasil partido por la mitad

Río de Janeiro (Brasil), 1 nov (Sputnik).- Después de la fiesta por la victoria, el equipo del presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tendrá a partir de ahora una montaña de desafíos por delante.



La victoria más ajustada desde la redemocratización del país (apenas dos millones de votos en un universo de más de 156 millones de electores) deja al gigante sudamericano partido por la mitad.



Reconstruirlo, pacificarlo y unirlo será tan sólo una de las principales misiones del nuevo mandatario.



El propio Lula daba la medida del tamaño del desafío en su primer discurso tras proclamarse ganador: «No existen dos Brasil, somos un único pueblo (…) es hora de unir de nuevo las familias, de rehacer los lazos de amistad rotos por la propagación criminal del odio», dijo.



Pocas horas después, camioneros bolsonaristas cortaban carreteras en varios puntos del país disconformes con la derrota de la ultraderecha.



La primera dificultad de Lula ya está a la vista: realizar una transición tranquila entre gobiernos hasta el 1 de enero, cuando tomará posesión. Bolsonaro aún no ha reconocido el resultado de las urnas y nadie espera que ponga facilidades al traspaso de poderes. Si no reconoce la derrota e incita a sus seguidores, la tensión podría ir a más. Además, pase lo que pase, aunque Bolsonaro haya perdido, el bolsonarismo sigue muy vivo. La extrema derecha obtuvo mejores resultados que en 2018.



Una vez ya sentado en su despacho en el Palacio del Planalto, sede del Gobierno, Lula tendrá que hacer malabarismos para poder gobernar y aprobar proyectos de ley. No tendrá mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, dominados por parlamentarios conservadores. Además, tendrá que negociar a fondo para desactivar el llamado «presupuesto paralelo», un mecanismo puesto en marcha durante el gobierno de Bolsonaro que es una especie de compra de votos legalizada que ejerce un fuerte chantaje al poder ejecutivo.



Un gobierno de centro



Para conquistar apoyos entre los parlamentarios de centro y centro-derecha Lula deberá conformar un gobierno moderado. Figuras como la senadora Simone Tebet (tercera colocada en esta carrera presidencial y una de las revelaciones de la campaña) pueden tener un peso importante en ese giro al centro asumiendo algún ministerio de peso.



A nivel territorial, Lula tampoco tendrá muchas facilidades. Tan sólo diez de los 27 gobernadores son abiertamente aliados. El estado más importante y motor económico del país, Sao Paulo (sureste) estará en manos de un bolsonarista, el exministro de Infraestructura Tarcísio de Freitas.



Lula basó su campaña en los recuerdos de los años de bonanza de sus dos primeros mandatos, pero el Brasil que heredará ahora de Bolsonaro es muy diferente al que él recibió hace 20 años. A la crisis pos-pandemia, la inflación y la incertidumbre ante una posible recesión global, se suma la «bomba fiscal» que puede explotar en 2023 por el gasto descontrolado del Ejecutivo en los últimos meses.



Agujero en las cuentas públicas



Para intentar ser reelegido a toda costa, Bolsonaro infló los programas sociales sin pensar en el agujero que dejaría en las arcas públicas. Lula también tendrá que ver qué hace para cumplir su promesa de mantener fijo el auxilio de emergencia de 600 reales (116 dólares al mes) que reciben más de 20 millones de familias en todo el país.



Este y otros programas que están fuera del presupuesto oficial, además de algunos beneficios tributarios, podrían generar el año que viene una pérdida de 103.000 millones de reales (casi 20.000 millones de dólares), según los cálculos de la Institución Fiscal Independiente (IFI), un órgano ligado al Senado.



Lula ha puesto la lucha contra la pobreza y el hambre (que sufren más de 33 millones de brasileños) como su prioridad, pero además de buscar financiamiento tendrá que reconstruir unas políticas públicas que se han visto muy degradas a lo largo de los últimos cuatro años.



Un claro ejemplo está en el ámbito del medio ambiente. Volver a disminuir los índices de deforestación de la Amazonía, que batieron récords bajo la gestión Bolsonaro, no ocurrirá de la noche a la mañana, porque reconstruir los órganos que persiguen los delitos ambientales llevará un tiempo. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) o la Fundación Nacional del Indio (Funai) vieron su presupuesto recortado al máximo y su poder de actuación muy limitado. (Sputnik)