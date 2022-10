Lula tratará con «bastante precaución» su relación con Rusia, opina especialista

Río de Janeiro (Brasil), 1 nov (Sputnik).- El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tratará con «bastante precaución» la relación con Rusia, siguiendo la tradición de la política externa brasileña, según considera la profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Federal de Sao Paulo (Unifesp), Regiane Bressan.



«Las relaciones de Brasil con Rusia continuarán con bastante precaución, la de Brasil es tradicionalmente una política de no intervencionismo; de repente, en algún foro económico, o en los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), Brasil puede mostrar más apoyo a Rusia, pero no mucho más que eso», explicó Bressan en declaraciones a la Agencia Sputnik.



En su opinión, la postura hacia el conflicto en Ucrania no variará mucho de lo observado en los últimos meses con el Gobierno de Jair Bolsonaro, poniendo por delante los intereses brasileños y criticando las sanciones unilaterales contra Rusia.



Respecto a los BRICS, la profesora cree que el bloque puede revivir en cierta forma, pero es más cauta a la hora de pensar en la posibilidad de la incorporación de Argentina, a pesar de que el excanciller brasileño Celso Amorim (que según algunos analistas podría volver al cargo) se mostró favorable.



«Es una señal interesante, pero hay que tener cautela al afirmar que eso será posible», dice, remarcando que es una decisión que no dependerá de Brasil y que las condiciones económicas de Argentina son muy frágiles.



De cualquier modo, la especialista subraya que el regreso de Lula al poder pone a Brasil de nuevo en el centro de la política internacional dirigida a Latinoamérica, región que fue dejada de lado durante la gestión de Bolsonaro: «Ha sido un Gobierno de espaldas a sus vecinos, no ha sido neutro», apuntó.



Por eso cree que el encuentro del lunes en Sao Paulo entre Lula y el presidente argentino Alberto Fernández lanza un importante mensaje de que las relaciones con los países suramericanos volverán a ser prioritarias: «Será una política externa mucho más activa, como ya lo fue en los años 2000», afirmó.



«El presidente Lula, con la madurez que tiene, hará esa reaproximación, pero sin dejar de tener en cuenta los intereses brasileños», cree la profesora, que pone como ejemplo la relación con Venezuela, que ha pasado por momentos muy difíciles en los últimos años.



Bressan no espera un apoyo explícito al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, pero sí que se intente «algún tipo de diálogo» para cuidar de los intereses de Brasil, sobre todo en las cuestiones relacionadas con la frontera, como migración, comercio, seguridad o narcotráfico.



La especialista tampoco descarta la «resurrección» de algunas organizaciones internacionales creadas durante la ola de los gobiernos progresistas de principios de los años 2000, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que podrían retocarse de alguna forma para darles un nuevo impulso.



La Unasur fue fundada en 2008 con la idea de incrementar el intercambio cultural, social y comercial en el sur de América Latina y desde esa región con otras del mundo.



Inicialmente estuvo conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.



No obstante, el bloque está en crisis desde 2018 por diferencias políticas entre sus países miembros y se encuentra paralizada desde abril de 2019. (Sputnik)