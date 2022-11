Fiscalía de Brasil pide investigar posible omisión de policía de carreteras ante bloqueos

Río de Janeiro (Brasil), 2 nov (Sputnik).- La Fiscalía de Brasil pidió el martes que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) investigue posible omisión por parte de la Policía de Carreteras de Brasil por no impedir los bloqueos de rutas que están impulsando en las últimas horas manifestantes bolsonaristas.



En su decisión, el subprocurador general del Ministerio Público, Lucas Rocha Furtado, destacó que los actos están ocurriendo «no sólo con omisión de la Policía de Carreteras General e incumplimiento a una orden judicial, sino con posible incentivo respecto al bloqueo de las carreteras», pidiendo además que se responsabilice a los agentes involucrados.



Furtado añadió que los bloqueos son «de extrema gravedad» porque denotan actitudes «antidemocráticas», ya que además de impedir la entrega de cargas limitan el derecho de locomoción del pueblo brasileño.



Desde el lunes, circulan en internet videos en que los policías no actúan contra los manifestantes; en ocasiones aparecen incluso protegiéndolos o facilitándoles el trabajo.



A pesar de estas evidencias, la cúpula de la Policía de Carreteras niega que los agentes no estén trabajando al máximo; el director general, Silvinei Vasques, incluso afirmó que los policías que aseguren que está habiendo negligencia serán investigados.



Según el balance presentado la mañana del martes por la Policía de Carreteras, hasta el momento se desbloquearon 306 puntos, la mayoría en los estados de Santa Catarina (sur), Pará (norte) y Mato Grosso (centro-oeste), y al menos 100 camioneros fueron imputados. (Sputnik)