Jefe de las Fuerzas Armadas suecas no se opone al despliegue de armas nucleares en el país

Zúrich (Suiza), 1 nov (Sputnik).- El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Suecia, Micael Bydén, recomienda al Gobierno que no imponga restricciones al despliegue de armas nucleares antes de la adhesión del país a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), informó este martes la emisora Radio Sweden.



Bydén «agrega que la imposición de las restricciones antes de la adhesión a la OTAN solo creará obstáculos y fricciones; su consejo es no tener condiciones previas», comunicó el medio citando los comentarios de Bydén sobre la posibilidad del despliegue de armas nucleares en Suecia.



Asimismo, el comandante en jefe aseguró que los gastos de Suecia en defensa alcanzarán el dos por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2026.



A su vez, el periódico IltaLehti informó que el proyecto sobre la adhesión de Finlandia a la OTAN no contiene ninguna restricción para llevar armas nucleares al territorio finlandés o desplegar allí bases militares del bloque.



La operación militar lanzada por Rusia en Ucrania el pasado 24 de febrero obligó a Finlandia y Suecia a replantearse su tradicional política de neutralidad e inclinó a la opinión pública a favor de su ingreso en la OTAN.



El pasado 18 de mayo, ambos países nórdicos presentaron sus solicitudes para adherirse a la Alianza Atlántica y están en proceso de ratificar las solicitudes de ingreso.



Hungría y Turquía son los únicos dos países de los 30 Estados miembros de la OTAN que no aceptaron la adhesión de Finlandia y Suecia a la alianza militar. (Sputnik)