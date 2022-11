Boletín de deportes

Estos son los titulares:

– Dominicano Peña sorprendido por ganar Guante de Oro

– Falleció primer medallista olímpico keniano

– Superliga de fútbol quiere ganar adeptos entre clubes europeos

– Quartararo descartó presión por título mundial de MotoG

BÉISBOL

Filadelfia, EE.UU., 2 nov (Prensa Latina) El campocorto dominicano Jeremy Peña se mostró sorprendido hoy, luego de conocer que fue ganador del premio Guante de Oro del año a la excelencia defensiva en su posición.

Me lo acaban de decir y me sorprendió bastante. No tenía idea sobre eso, pero es algo muy especial, dijo desde esta ciudad, donde disputa la Serie Mundial con Astros de Houston.

– – –

ATLETISMO

Nairobi, 2 nov (Prensa Latina) El primer medallista olímpico keniano, el mediofondista Wilson Kiprugut, falleció este martes a los 84 años, anunció hoy la Federación nacional de atletismo.

Kiprugut, bronce en los 800 metros planos de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, falleció el martes en el hospital de Kericho, al oeste del país, informó su familia.

– – –

FÚTBOL

Berlín, 2 nov (Prensa Latina) La polémica Superliga buscará el diálogo con la Asociación Europea de Fútbol (UEFA) y con los clubes que se muestran reacios a sumarse al proyecto, declaró hoy su gerente, el alemán Bernd Reichart.

Tenemos posiciones contrarias, es claro. Pero creo que el diálogo es necesario precisamente entre posiciones distintas para buscar soluciones, dijo el directivo en el podcast ‘Einfach Lupfen’ del madridista Toni Kroos y su hermano Felix.

– – –

MOTOCICLISMO

Madrid, 2 nov (Prensa Latina) El motociclista francés Fabio Quartararo descartó hoy sentirse presionado por jugarse este fin de semana el título mundial de MotoGP en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana.

No me voy a estresar demasiado por el título de campeón ya que es el último Gran Premio de la temporada y quiero disfrutarlo y terminarlo con un buen resultado, destacó Quartararo en una nota de prensa del equipo Yamaha.