Cuba agradece apoyo de 18 exjefes de Estado y Gobierno que piden fin del bloqueo de EEUU

La Habana, 2 nov (Sputnik).- El presidente Miguel Díaz-Canel agradeció este miércoles el gesto de 18 expresidentes y exjefes de Gobierno de países de América Latina y el Caribe, que firmaron una carta dirigida al mandatario de EEUU, Joe Biden, pidiendo sacar a Cuba de la lista de países terroristas y levantar el bloqueo impuesto por Washington.



«Agradezco profundamente a expresidentes y ex primeros ministros latinoamericanos y caribeños que piden al presidente de EEUU sacar a Cuba de la lista terrorista y levantar restricciones del bloqueo. Es un acto de amistad y honestidad que conmueve al pueblo cubano», expresó el mandatario cubano en su cuenta en Twitter.



La misiva, dada a conocer la víspera por la agencia de noticias estadounidense The Associated Press (AP), se hizo pública en vísperas del inicio del debate en la Asamblea General de la ONU, para atender el reclamo de Cuba para poner fin a las sanciones impuestas por la Casa Blanca por más de 60 años.



«En nuestra calidad de expresidentes y ex primeros ministros de América Latina y el Caribe, nos dirigimos a usted para expresarle nuestra profunda preocupación por la delicada situación que hoy atraviesa el pueblo cubano, está sufriendo por las enormes dificultades para el abastecimiento de medicamentos, la llegada de ayudas humanitarias, las restricciones impuestas a los servicios financieros, la llegada de turistas e inversiones de terceros», subraya la misiva dirigida al mandatario estadounidense.



Entre los firmantes destacan los expresidentes Dilma Rousseff (Brasil 2011-2016), José Mujica (Uruguay 2010-2015), Ernesto Samper (Colombia 1994-1998), Juan Manuel Santos (Colombia 2010-2018), Evo Morales (Bolivia 2006-2019), Martín Torrijos (Panamá 2004-2009), Rafael Correa (Ecuador 2007-2017), Vinicio Cerezo (Guatemala 1986-1991), y Leonel Fernández (República Dominicana 1996-2000 y 2004-2012).



Por su parte, los exprimeros ministros Keith Mitchell (Granada), Kenny Anthony (Santa Lucía), los guyaneses David Granger, Moses Nagamootoo y Donald Ramotar, Percival James Patterson (Jamaica), Said Musa (Belice), Winston Baldwin Spencer (Antigua y Barbuda) y Dean Barrow (Belice), también suscribieron el documento enviado a la Casa Blanca.



El 2 y 3 de noviembre, La Habana presenta por trigésima ocasión ante la Asamblea General de la ONU un informe titulado «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU contra Cuba» y espera, como en ocasiones anteriores, contar con el respaldo de la comunidad internacional. (Sputnik)