Existe una amenaza real de que Irán ataque las infraestructuras saudíes

Doha, 2 nov (Sputnik).- Irán podría atacar la infraestructura petrolera en el este de Arabia Saudí, o incitar a hacerlo a los hutíes de Yemen, afirmó a Sputnik el experto en países del Golfo del centro de investigación de Al Jazeera, Al Hawas al Taqiyya.



La víspera el diario The Wall Street Journal informó que Arabia Saudí compartió con Estados Unidos los datos de inteligencia sobre «un ataque inminente» desde Irán contra blancos en el territorio del reino.



«Las relaciones entre Arabia Saudí e Irán, así como entre el reino y EEUU, son muy tensas en este momento. Riad no pierde la oportunidad de usar las protestas en Irán para debilitar al régimen de ese país, por lo que la amenaza de que Irán ataque el territorio saudí es realmente muy alta, no se trata solo de saldar una cuenta política», dijo al Taqiyya.



En opinión del experto, Irán puede hacer lo mismo que en 2019, cuando atacó la infraestructura petrolera en el este del reino, «o utilizando a sus aliados en Yemen, el movimiento chií de los hutíes», para lanzar esos ataques.



Al mismo tiempo, el analista cree que, a diferencia de la situación de 2019, cuando la administración estadounidense no respondió a Irán por el ataque contra Arabia Saudí, esta vez Washington no dejará que Riad se enfrente a solas a las amenazas iraníes.



Pronosticó también que el acercamiento de Irán con Arabia Saudí de los últimos seis meses durante las negociaciones en Irak, se suspenderá, ya que ninguna de las partes está interesada en ese proceso.



«Para Irán, la prioridad en este momento consiste en poner fin a las protestas que apoya Riad, al mismo tiempo Arabia Saudí no tratará de aproximarse a Irán mientras cuente con el apoyo de Estados Unidos; se vio obligada a hacerlo cuando no estaba segura de la protección estadounidense frente a Irán», agregó el experto.



La semana pasada el Ministerio de Inteligencia iraní y la organización de inteligencia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica acusaron a los servicios especiales de Arabia Saudí, EEUU, el Reino Unido e Israel, de organizar disturbios en Irán.



Teherán impuso una serie de sanciones contra personas y entidades de EEUU, afirmando que se deben a su interferencia en los asuntos internos del país, las violaciones de los derechos humanos, la incitación a disturbios, la propaganda de la violencia y el fomento de actividades terroristas.



El pasado 6 de octubre, el Gobierno de EEUU anunció nuevas sanciones contra funcionarios iraníes, en respuesta a la supuesta violencia contra manifestantes pacíficos y el cierre del acceso a internet en la nación persa.



Los disturbios callejeros empezaron luego de la muerte de Mahsa Amini, una mujer de 22 años bajo custodia de la policía moral del país, detenida por llevar mal puesto el velo de uso obligatorio que le cubría la cabeza. (Sputnik)