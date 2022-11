Así usaron algunos cementerios de Colombia para desaparecer víctimas de la guerra

Bogotá, 5 nov (Sputnik).- En el cementerio del Copey, en el departamento colombiano del César (norte), se encontraron el mes pasado 38 cuerpos de personas desaparecidas en el conflicto armado, pero podría haber muchas más allí y en otros territorios del país, por lo que organizaciones y entidades pública hacen todo lo posible por salvaguardar la integridad de estos campos santos usados para ocultar crímenes de guerra.



En estos esfuerzos colaboran la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Justicia Especial de Paz (JEP, mecanismo de justicia transicional)



Sebastián Bojacá, abogado de la CCJ -organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos y que trabaja en casos de desaparición forzada- dijo a la Agencia Sputnik que es necesario intervenir el predio del Copey pues puede haber más cuerpos que aún no han sido identificados y se mezclan con los de personas que fallecieron en condiciones normales.



«Se han llevado a cabo aproximadamente tres fechas de prospecciones y exhumaciones en febrero, junio y agosto que de una manera u otra han demostrado que hay muchos cuerpos en ese cementerio y que existe una necesidad de intervenir; particularmente porque a partir de estas tres fechas se han recuperado 38 cuerpos de distintas zonas del cementerio; sin embargo, habría que decir que hay varias zonas que todavía no se han explorado», confirmó.



El trabajo de recuperación de cadáveres de desaparecidos ha sido positivo hasta el momento en el Copey, pero para Bojacá es necesario continuar con la tarea.



«Hay grandes logros, pero adicionalmente estos grandes logros lo que nos demuestran es que debe seguir una tarea intensa en la búsqueda del resto de desaparecidos que reposan en ese cementerio», subrayó.



El uso de cementerios para ocultar víctimas viene desde principios de la década de 2000 -durante lo más crudo del conflicto interno moderno-. Según el experto, el Ejército entregaba muchos de estos cuerpos a las alcaldías para enterrarlos en los panteones, presentándolos como bajas en combate.



«Aquí hay que mencionar que durante una época el Ejército le entregaba los cuerpos a la alcaldía que se encargaba de contratar a unas personas para inhumar estos cuerpos. Una familia que se dedicaba justamente a este tipo de labores afirma que hay, posiblemente, más de 100 de esos cuerpos al interior del cementerio», dijo Bojacá.



Cementerios e impunidad

El abogado señaló que este ocultamiento en cementerios contribuye a la impunidad de los perpetradores.



«Debemos recordar que, por ejemplo, en la masacre de Pueblo Bello de 1990 lo que hacen los militares, justamente para despistar a las víctimas y a las autoridades, es inhumar en el cementerio de San Antonio a gran parte de las víctimas que ellos habían asesinado y torturado», señaló.



En el Copey, la JEP ratificó las denuncias hechas por la CCJ desde 2021 de que el alcalde Francisco Meza Altamar «ha desconocido las medidas cautelares que cobijan el cementerio» donde, señalan, reposan víctimas de ejecuciones extrajudiciales.



Durante la pandemia el alcalde Meza Altamar ordenó construir fosas para enterrar cadáveres de personas muertas por covid-19, sin cumplir las órdenes de la JEP para proteger la zona y seguir con la búsqueda de cuerpos de desaparecidos.



En noviembre de 2021, la CCJ visitó el terreno con la familia de Óscar Alexander Morales Tejada, joven que fue presentado falsamente como dado de baja en combate por agentes del Estado junto con David Bilbao y Germán Leal, y se encontraron con la sorpresa de que había bóvedas y construcciones en el terreno.



De acuerdo con la JEP, el alcalde Meza «ha tenido una actitud temeraria que ha hecho pública en emisoras locales» e incluso declaró: «El cementerio se va a continuar así yo me vaya preso».



Las construcciones pueden impedir que se conozca la verdad o se puedan encontrar e identificar los cuerpos de los asesinados.



Cementerio Dabeiba



Uno de los casos más reconocidos y el que reveló la magnitud de las desapariciones forzadas ocultas en campos santos fue el del cementerio Las Mercedes, en el municipio de Dabeiba (Antioquia, noroeste).



Después de más de dos años de búsqueda se lograron recuperar 48 cuerpos de posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales, lo que impactó a la sociedad colombiana por las revelaciones de los militares involucrados.



En julio de este año, la JEP imputó a 10 militares, tres coroneles, tres mayores, tres suboficiales y un soldado por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por asesinar a 46 personas que luego fueron presentadas como guerrilleros caídos en batalla y enterradas en Dabeiba e Ituango, en el norte de Antioquia.



En el documento del testimonio se puede leer que los militares cometieron estos crímenes por la presión de obtener resultados.



«La tropa no había dado bajas en un mes y necesitaban presentar resultados porque la presión era muy alta», narró uno de los militares.



En la narración de los hechos, el militar describe cómo buscaban víctimas en Medellín (Antioquia, noroeste) y con engaños de promesas de trabajo los llevaban hasta Dabeiba. Luego eran asesinados, vestidos de combatientes y enterrados en el cementerio.



«El caso de Dabeiba tiene sobre todo un amplio recorrido de versiones (…) Se llega a tener certeza de que existen cuerpos en el cementerio efectivamente porque en versiones voluntarias algunos miembros del Ejército empiezan a reconocer que uno de esos patrones de impunidad era efectivamente poder inhumar a las víctimas en cementerios», señala Bojacá.



El abogado resalta que la exhumación de los cuerpos es «un aporte de la verdad, pero también un aporte a la reparación» de las víctimas del conflicto.



Difícil encontrar cuerpos



El Corregimiento Villa del Rosario, comúnmente llamado El Salado, está ubicado en el municipio de El Carmen de Bolívar. Allí ocurrió una de las peores masacres paramilitares durante el conflicto armado, en 2000.



Las entidades y organizaciones no gubernamentales han buscado con insistencia los cuerpos de desaparecidos y torturados, pero las condiciones del cementerio han dificultado la búsqueda.



Desde el 2018, la JEP ha recuperado 392 cuerpos de personas desaparecidas entre cementerios, fosas y fincas donde se habría tratado de enterrar el dolor de Colombia. (Sputnik)