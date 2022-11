Ola de violencia en Ecuador reaviva debate sobre «muerte cruzada»

Quito, 4 nov (Sputnik).- La ola de violencia que azota a Ecuador reavivó el debate sobre la activación de la denominada «muerte cruzada», mecanismo político que daría paso a la disolución del Legislativo y a la destitución presidencial tras un juicio político.



«Ante la desesperación ciudadana por el avance de la delincuencia, que ha pasado a una fase de terrorismo criminal, surge el clamor para que el gobierno de Guillermo Lasso realmente intervenga con suficiente energía política o que de lo contrario abandone el poder», explicó a la Agencia Sputnik el historiador y analista político Juan Paz y Miño.



Los llamados a la «muerte cruzada» crecieron en redes en los últimos días entre quienes cuestionan el manejo de la crisis de inseguridad que afronta el país, con énfasis en las provincias de Guayas (suroeste) y Esmeraldas, y también desaprueban la gestión presidencial.



Paz y Miño subrayó que para activar el mecanismo hay que apegarse a la Constitución.



«Es una acción de destitución por parte del presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), pero que al mismo tiempo implica que además de convocarse a las elecciones presidenciales también se llamará a nuevas elecciones legislativas», señaló.



Este mecanismo, contenido en los artículos 130 y 148 de la carta magna, puede aplicarse en casos de crisis política y grave conmoción interna.



«Salida legítima»



Entre quienes se han referido al tema en estos días, Mireya Pazmiño, de la opositora Unión por la Esperanza (UNES, centroizquierda), llamó públicamente los legisladores a unirse para «una salida legítima, constitucional y democrática» frente a un Gobierno que, en su opinión, pone en riesgo la existencia del Estado y la vida de los ecuatorianos.



Por su parte, Daniel Noboa, asambleísta independiente, señaló en Twitter que «la muerte cruzada sigue siendo la opción más real que nunca», y Dina Farinango, de la bancada de Pachakutic, sostuvo que Lasso y sus ministros no están en capacidad de gobernar, por lo que exigió «que se adelanten elecciones aplicando la muerte cruzada».



«Es momento que la Asamblea Nacional sesione de forma extraordinaria en Guayaquil para tomar medidas urgentes y reales», instó por su parte el legislador Ronny Aleaga, también de UNES.



UNES instó al mandatario a activar los mecanismos constitucionales para enfrentar la grave conmoción interna y criticó la repetición de los estados de excepción, al señalar que «no solucionan el problema».



En tanto, el Partido Social Cristiano (centroderecha), que apoyó la llegada de Lasso a la Presidencia en 2021, dejó abierta una puerta a la posibilidad de apoyar un pedido de elecciones anticipadas.



En un comunicado, la agrupación política señaló que respetará y exigirá el respeto a la Constitución y se pronunciará sobre la destitución solo en caso de existir una propuesta formal, aunque no la descartó de plano.



En tanto, la bancada de Izquierda Democrática (ID) llamó a la unidad nacional «de autoridades y sociedad en general», pero no se pronunció al respecto, aunque criticó al Gobierno por no generar políticas públicas de seguridad para prevenir casos de violencia.



Mientras, el indigenista Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik criticó al Gobierno la falta de planificación en el sistema de seguridad nacional y demandó políticas efectivas para enfrentar la crisis de inseguridad en el país.



CREO llama a la unidad



Frente a las críticas, el oficialista Movimiento CREO llamó a la unidad nacional y arremetió contra «ciertos movimientos políticos que buscan atacar y manchar al Gobierno nacional para beneficiar sus dudosos intereses personales».



Además, atribuyó esta crisis de inseguridad al desmantelamiento de la base de Manta que ocupaba Estados Unidos, a obras inconclusas que «sirvieron para los narcos» y a campañas políticas financiadas desde Colombia.



Paz y Miño recordó que meses atrás no se reunieron los votos en la Asamblea Nacional para enjuiciar a Lasso por grave conmoción interna durante las protestas de junio pasado, y señaló que existe un debate sobre si es posible hacer activar nuevamente este mecanismo.



Ahora, luego que el presidente publicara como «botín de guerra» las fotos de varias decenas de reclusos, presuntos líderes de bandas delincuenciales, sometidos boca abajo en el piso, en señal de haber controlado la situación de inseguridad, podrían irse disipando las alusiones desde las redes por parte de políticos e internautas de una «muerte cruzada». (Sputnik)