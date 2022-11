Putin firma una ley que permite reclutar a personas con antecedentes penales pendientes

Moscú, 4 nov (Sputnik).- El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó una ley, modificando la legislación sobre la movilización, para autorizar el reclutamiento de los ciudadanos con pendientes antecedentes penales por delitos graves.



Según el texto del documento, publicado en el portal oficial de la información jurídica de Rusia, la excepción se hará para los condenados en virtud de varios artículos del Código Penal.



En particular, no se permitirá el reclutamiento de los rusos que tienen antecedentes penales no sellados por alta traición, espionaje, toma violenta del poder, rebelión armada, atentado contra la vida de un político, ataque terrorista, toma de rehenes, secuestro de una aeronave, organización de una formación armada ilegal, así como delitos contra la integridad sexual de los menores.



Tampoco se reclutarán a los ciudadanos condenados por incitación pública a la actividad extremista, odio u hostilidades, y por el manejo ilegal de materiales nucleares y sustancias radiactivas.



El presidente de Rusia decretó el 21 de septiembre una movilización parcial de los reservistas que, según el Ministerio de Defensa, englobará a 300.000 personas ‒poco más del 1 por ciento de los recursos disponibles‒ y es necesaria para controlar los territorios liberados en Donbás y la línea de contacto, de unos 1.000 kilómetros hoy en día, con las tropas ucranianas.



El 28 de octubre, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, dio por agotado ese cupo y dijo que no prevé reclutamientos adicionales, si bien el jefe de Estado no ha formalizado hasta la fecha el fin de la movilización parcial por decreto. (Sputnik)