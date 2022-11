Uruguay trabaja para lograr un censo anual en lugar de cada 10 años

Montevideo, 4 nov (Sputnik).- Uruguay realiza un censo piloto extrayendo datos de registros administrativos, con el objetivo de bajar costos y así aplicar en el futuro un conteo poblacional continuo y no cada 10 años, como hasta ahora, informó a la Agencia Sputnik el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Diego Aboal.



El INE, de forma paralela al sondeo tradicional que realizará entre abril y mayo de 2023, está «haciendo un piloto de censo basado en registros administrativos para saber cuán lejos estamos de poder hacer un censo basado en registros administrativos, pero no es para publicar es para ir preparándonos para un censo basado en registros administrativos», explicó Aboal.



Entre los registros administrativos empleados destacan los datos del organismo que otorga el documento de identidad, títulos de propiedad de bienes, partidas de nacimiento, o convenios con empresas públicas, como la de la electricidad o de Internet.



Aboal explicó que los censos se hacen cada 10 años por un tema económico.



«Los censos tradicionales implican una movilización de recursos financieros y despliegue logístico en el territorio muy complejo y costoso, entonces esto hace que esta información no se recoja con más frecuencia», manifestó.



Recordó que «países más desarrollados están yendo a otras modalidades de censo, por ejemplo Finlandia, donde los censos toman datos de registros administrativos, de información que está disponible en otras partes del sector público, y hacen censos todos los años, pero se evitan todos los costos asociados a los despliegues masivos en el territorio. Lo ideal sería tener censos de forma continua».



Como existe el secreto estadístico, cuando el INE haga un censo en base a registros administrativos no revelará datos de personas individuales sino que usará esa información para hacer estadística únicamente, sin dar nombres ni apellidos, aclaró el presidente del INE.



Uruguay realizó su último censo en 2011 y no lo reiteró en 2021, como estaba previsto que se hiciera al cumplirse los 10 años, debido a problemas presupuestales y a la pandemia del covid-19.



«Cuando asumió esta gestión en marzo de 2020 no había un presupuesto aprobado para el censo, entonces se pidió el dinero en el presupuesto fines del 2020: los censos llevan un tiempo para prepararlos y por eso no se hizo en 2021. Aun cuando tuviéramos el presupuesto la situación sanitaria no hubiese permitido hacerlo en 2021», afirmó Aboal.



Costo de 19 millones de dólares



En Uruguay el censo tradicional de 2023, no a través de registros administrativos, será «bimodal en términos de cómo se puede responder al cuestionario, va a tener una primera fase, que va a durar unas tres semanas, (en ese período) el único medio para censarse es el auto llenado de la información», informó el funcionario.



Se trata, explicó, de un censo web al que podrá accederse desde cualquier dispositivo, experiencia sin precedentes en Uruguay, pero ya realizada en México, Colombia y Argentina.



Después de esa fase, los censistas saldrán al terreno con dos objetivos: pedir un código a las familias que confirme que completaron el formulario web, y hacer las preguntas pertinentes en los hogares donde no se llenó el cuestionario virtual, lo que lleva unos 25 minutos en promedio en un hogar de cuatro personas.



La cantidad de censistas que precisará el INE dependerá del éxito del censo web: cuánto más respuestas a través de la página de Internet haya, menos encuestadores se van a precisar, explicó Aboal, quien estimó que necesitarán «un piso de entre 5.000 y 6.000 censistas».



Para realizar el sondeo, el INE tiene aprobados 13 millones de dólares de presupuesto, pero Aboal estima que van a precisar más recursos, y calculó que el costo total rondará los 19 millones de dólares.



El censo web es para facilitar el operativo de campo, dijo Aboal, quien considera que dicha información es más precisa porque se puede entrar y salir varias veces del cuestionario.



Así, por ejemplo, si el informante de la familia que responde presencialmente al encuestador tiene que contestar el nivel educativo de la abuela, y esta no se encuentra en casa en el momento, puede responder un dato erróneo.



Sin embargo, vía web se puede pausar y preguntarle después a la abuela para contestar en forma correcta, explicó.



Técnicos del INE ya visitaron Argentina, Costa Rica y Brasil, que realizaron sus censos este año, con el objetivo de poder aprender de las cosas que salieron bien y lo que no funcionó en esos países.



«La dificultad para contar con el personal ha sido problemático en otros países y vamos a tomar medidas para no quedar cortos con los censistas», aseguró Aboal, quien destacó algunas pistas para la aplicación en Uruguay de la modalidad digital.



Afirmó que es necesario tener mucho cuidado para anclar los formularios web en una dirección física, o sea que se pueda saber de dónde están saliendo las respuestas, para lo cual sopesa posibles estrategias, como pedir durante la visita presencial un código generado en el cuestionario web, que requiera el número de cuenta y contador de UTE (Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas).



Preguntas de género y mascotas



En relación a las preguntas del censo 2023, Aboal dijo que no van a variar mucho respecto a las del de 2011.



«Los censos no tienen demasiada innovación respecto a las preguntas porque cada pregunta adicional cuesta, pues son minutos de censistas», afirmó.



Sin embargo, informó que el INE agregó la pregunta del número de mascotas que hay en los hogares debido a que muchas instituciones manifestaron interés.



Además, el organismo revisó módulos como migración para hacerlo más completos, por el alto número de extranjeros que aparentemente han decidido vivir en Uruguay en los últimos años.



También en este censo el INE «va a indagar por el género, no solo del sexo al nacer, sino sobre género».



Asimismo, el organismo está probando alguna pregunta vinculada a desastres naturales a pedido del estatal Sistema Nacional de Emergencias, encargado de dar respuesta en el país ante esos eventos ambientales.



Utilidad



Sobre la utilidad de los censos, explicó que tienen muchísimos usos, pues disponen de información relacionada «con características de las personas, sexo, edad, nivel educativo, y características de las viviendas, cómo vivís, si tenés saneamiento o no, si tenés acceso de agua potable o no, cuántos niños hay en una zona determinada».



El dato sobre la cantidad de niños en una zona determinada, afirmó, va a ser útil para saber si abrir una escuela o no, sirve para focalizar ese tipo de políticas.



También el censo sirve, por ejemplo, para saber qué áreas precisan agua potable.



A su vez, a partir de las cifras de afrodescendientes del censo de 2011 después se hizo una ley de cuotas de empleo público para esa población, recordó.



El último censo de 2011 dio como resultado que en Uruguay vivían 3.286.314 de personas.



Largo proceso



Aboal anunció que el INE espera poder, hacia fines del año que viene, hacer comparaciones del censo tradicional y de parte del trabajo piloto que hacen en forma paralela.



Aclaró que cambiar del censo tradicional al de recolección de datos de registros administrativos es un proceso que lleva años.



Finlandia hace 40 años que realiza censos con datos administrativos, pero le llevó decenas de años llegar a ese punto.



Esto se debe a que hay que reconstruir variables a partir de los registros, es un trabajo de largo plazo. (Sputnik)