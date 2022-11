La UCR es fundamental para la Sociedad costarricense

Columna Poliédrica

La Universidad de Costa Rica (UCR) es el principal institución de educación superior de Costa Rica, de Centroaméca y una de las más importantes de América Latina. Hay personas que esta realidad les mortifica, les incomoda y les genera una gran ira, se trata de una conducta que se ha exacerbado en los últimos años; en efecto, desgraciadamente hay personas con el objetivo de elodar, como dirían en Inglaterra, a una de las joyas de la corona. La reputación, internacional o nacional de la UCR está fuera de todo cuestionamiento.

A la UCR le han montado una campaña de desprestigio que ha logrado calar en el imaginario colectivo costarricense. La idea fuerza que se ha utilizado es que en esa institución todos los funcionarios tienen salarios excesivos y que las pensiones que algunos de sus docentes o administrativos han recibido, subrayo lo de algunos, es un insulto para los salarios que se reciben en el resto del sector público y privado.

El tema se las trae porque está plagado de falacias argumentativas. La más obvia es la falacia de generalización porque, ni en la UCR, ni en ninguna instancia pública o privada, todas las personas ganan el mismo salario; es decir, en la estructura salarial de cualquier instancia existen diferencias de remuneración con base en diferentes criterios, a saber: grado de responsabilidad, méritos de la persona, trabajo que se desempeña y otros aspectos que determinan el salario que cada persona va a devengar.

Las comparaciones que se hacen también se sustentan en un razonamiento incorrecto. Si se comparara el salario de un diputado con el de un docente de la UCR, por ejemplo, con base en un criterio de mérito académico, llegaríamos a la conclusión que el salario del diputado es insostenible; en efecto, en el caso del diputado, no es necesario que quien ocupa una curul tenga una preparación académica ídonea, puede serlo sin cumplir con ese criterio, en cambio, el docente universitario no puede acceder a la carrera docente si no tiene un mínimo de preparación académica. El diputado por solo llegar a la curul recibirá un promedio de cinco millones de colones mensuales, en cambio, el docente de la UCR iniciará con un salario de menos de un millón de colones y deberá realizar una serie de actividades académicas para que su remuneración se vea aumentada.

Como la comparación con los diputados no la hacen por razones obvias, se pretende homologar a todos las personas aplicando la palabra docente a todos. Se asimila a los maestros de la educación primaria y los profesores de la educación secundaria, con los docentes de la UCR y de las otras universidades públicas; sin embargo, semejante asimilación es completamente incorrecta porque los contenidos que deben desarrollar todas estas personas son muy diferentes y con implicaciones distintas también. Se trata de profesiones similares pero que no son iguales y ahí está la trampa retórica.

El criterio que debe prevalecer para todos los docentes, en todos los niveles, es la mejor remuneración para estas personas. En los países nórdicos esto es una regla porque se comprende la importancia que tienen los docentes en la preparación de las personas que realizarán diferentes trabajos en el futuro, en otras palabras, se comprende la función fundamental que tienen los docentes de primaria, secundaria y educación superior en la sociedad; sin embargo, en Costa Rica se ha venido dando todo lo contrario, los docentes que en otro momento eran de los ciudadanos más respetados, no necesariamente los mejor pagados, ahora han perdido ese respeto y su remuneración está muy por debajo que la de otros profesionales.

En la UCR han estado y están las personas con mayor preparación que tenemos en Costa Rica. Al igual que en todas las universidades del mundo pueden haber excepciones, pero en general las formación que reciben los estudiantes en esta universidad, está a la par de la que reciben otras personas en las mejores universidades del mundo; la mejor prueba de ello es el rendimiento que tienen sus estudiantes cuando van al extranjero, a las universidades que están en el nivel más alto de la generación de conocimiento mundial.

Y aunque hay personas que se han encargado de decir que la UCR es una universidad para los sectores de mayor ingreso, la realidad es completamente la contraria. La mayoría de personas que estudian en la UCR provienen de la educación secundaria pública, no es cierto que solo entran estudiantes de los colegios privados; adicionalmente, la mayoría de los estudiantes se les apoya con una beca y se les estimula para que puedan culminar su formación con excelencia académica.

La UCR no es solo docencia, también desarrolla la mayor parte de la investigación que se hace en América Central. La universidad moderna implica un vínculo entre la docencia y la construcción de nuevo conocimiento por medio de la investigación, ello es una realidad en la UCR en las diferentes disciplinas; sin embargo, ni la docencia, ni la investigación se hacen solas, es decir, se requiere gente de carne y hueso para desarrollarlas. Hay detractores que pretenden ignorar esa realidad.

Y como si todo esto no fuera suficiente, la UCR también está comprometida con que el conocimiento que genera y enseña, también impacte a la sociedad costarricense. Basta escuchar los noticieros para darse cuenta el aporte que realiza la UCR, por ejemplo, en el ámbito geológico, político, agronómico, cultural, jurídico, económico, histórico, en fin, en todos los campos del saber. Se trata de una institución que ha sido y es fundamental para el desarrollo y progreso de la sociedad costarricense.

Ya lo he dicho en otras ocasiones, lo que más me indigna es que haya personas que le deben lo que son a la UCR y no salen a defenderla. Se han creído todas las mentiras que se han dicho de ella, mentiras que de tanto decirlas, hay gente que han comenzado a creer que son ciertas.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot