Casa Blanca niega supuesta presión de EEUU a Ucrania para negociar paz con Rusia

Washington, 10 nov (Sputnik).- El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, desmintió este jueves que Estados Unidos esté presionando a Ucrania para entrar en negociaciones de paz con Rusia este invierno, como sugieren reportes de prensa.



«Estados Unidos no está presionando a Ucrania, no estamos insistiendo en cosas con Ucrania. Lo que estamos haciendo es consultando como socios», dijo Sullivan en rueda de prensa.



El periódico The Washington Post publicó a inicios de semana que Estados Unidos le ha pedido en privado a Kiev que muestre abiertamente su disposición de negociar con Moscú, como prueba de que mantiene una «altura moral» a los ojos de quienes respaldan la causa ucraniana internacionalmente.



Según el texto, la administración de Joe Biden incentiva a los líderes ucranianos a dar señales de su apertura al diálogo con el Kremlin y abandonar su renuencia pública a comprometerse con pláticas de paz a menos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, abandone el poder.



La solicitud de los oficiales estadounidenses no está dirigida a empujar a Ucrania a la mesa de negociación, más bien se trata de un intento calculado de garantizar que el Gobierno en Kiev mantenga el apoyo de otras naciones, a las que preocupa que la guerra se prolongue por varios años, añade el rotativo,. (Sputnik)