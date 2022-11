Chaves se desliga de ofrecimientos a cambio de votos por eurobonos

San José, 10 nov (Elpaís.cr).- El presidente Rodrigo Chaves dijo que no se meterá en «dimes y diretes» sobre el posible ofrecimiento de puestos a la diputada jefa de fracción del Frente Amplio, Sofía Guillén, por parte de un diputado oficialista.

De acuerdo con Guilleén, Alex Barrantes del partido de gobierno (PSD) le ofreció a la diputada Sofía Guillén una embajada a cambio del apoyo a eurobonos sin indicadores. Además, le habría dicho que existían otros puestos disponibles, aunque no se aclaró en que instancias.

Chaves dijo también que no le ha dado ninguna instrucción a Barrantes para negociar sobre el tema de los eurobonos.

“Yo no sé quién andaba prometiendo o quién quiso que le prometiera o que oyó qué. Yo no me voy a meter en dimes y diretes, pero el único que puede hablar de eso, de la designación de las embajadas, soy yo y el canciller, así de fácil. Ahí andan las bolas de eso y lo otro”, añadió el presidente.

“Yo no me debería meter en eso, pero la verdad es que el artículo 140 de la Constitución Política dice que las decisiones sobre embajadas y relaciones exteriores le corresponden única y exclusivamente al Presidente de la República y al canciller”, Resaltó Chaves.

El mandatario también se abalanzó sobre los legisladores que se no quieren entregarle los $6.000 millones de un solo golpe al señalar que nadie le ha dado una sola razón técnica de «por qué debemos desperdiciar miles de millones al año en intereses simplemente porque no mejoramos la calificación de nuestra deuda”.