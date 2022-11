El único modo…

El día 15 de noviembre del año 2022, cumplimos la anonadante cifra de ocho mil millones de seres humanos, pisando fuerte el suelo del planeta. Espeluznante cifra, si se quiere, mucho más que aquel lejano número, de tres mil millones, tan afamado en mi juventud. Logré ver la cifra casi duplicarse, mientras yo me comía mis kilómetros de vida, o ella pasaba a mi lado despavorida, mientras me internaba en la selva de cemento. Muchos años atrás, quizá cuarenta, me hizo reír una frase de Gustavo Flaubert: “Le seul moyen de supporter l’existence, c’est de s’étourdir dans la littérature comme dans une orgie perpétuelle”* Yo era joven y vivía sumergido dentro de la medicina(la ortopedia) y dentro de la literatura, no había ese ditirambo**que hoy nos embrutece, esas catedrales del consumo masivo, esa proliferación de aparatos electrónicos y “de cosas” que compramos sin darnos cuenta. Ya el aturdimiento no lo s llega sin buscarlo, sin desearlo y sin comprenderlo, nos atropella y nos obnubila la razón, convirtiéndonos en zombies consumidores. Vemos el lunes como con pereza y de pronto ya es viernes y se vuelve a escapar otra semana. Yo lo fiscalizo con el blíster de las pastillas de la presión, se va terminando rápidamente y es en la mañana que caigo en la razón de que se fue un día más. Es decir es un día menos. La vorágine de la vida nos quita el placer de vivir, casi vivimos en un ayer, el hoy es tan efímero que prácticamente no cuenta. La cantidad de artículos innecesarios que nos gobiernan, son una especie de robots que nos manipulan la existencia, es casi como una orgía perpetua, no nos queda apenas tiempo para medio pensar, no sabemos verdaderamente qué o quiénes somos.

El cambio climático ya está aquí, por lo que veo en la agricultura y la ganadería, cada día será más difícil producir lo que necesitamos para vivir, las zonas urbanas, mayoritariamente se han tomado las mejores tierras, para sembrar asfalto y cemento por doquier.

Los inmensos yacimientos de agua se utilizan en riego de fincas, mientras grandes masas humanas no tienen acceso al agua potable, verdaderamente potable, que no lesione los riñones.

Dentro de este torbellino de locuras, hemos dejado el manejo de la “res publica” en manos inescrupulosas, manos tentadas por el festín de Baltazar, que tienen los bolsillos llenos de los bienes públicos y la cabeza de lodo. No se para qué pueden querer la riqueza man habida, todo, absolutamente todo, se queda atrás cuando nos morimos, hasta el cuerpo libidinoso y glotón, se queda aquí enterrado o quemado.

Las generaciones jóvenes se dejan embrutecer por el alcohol y las drogas, hartos de la desesperanza. No saben hacia dónde volver los ojos, les hemos dejado un inmenso crematorio oloroso a muerte y dolor. Son herederos del mal manejo nuestro, hemos dejado pasar las cosas sin que nos importe, absteniéndonos hasta de votar, endosándole un cheque en blanco a los políticos corruptos, que cada cuatro años meten sus manos para vaciar las arcas. Llegan, mayoritariamente a resolver su futuro económico, como si el dinero resolviera el porvenir: si es que llega cuando pensamos que debe, resultando que llega sin avisar.

No hubo necesidad de reprimir a los manifestantes, se autoreprimieron con la enfermedad más letal de todas: el consumismo.

Ya ni inmersos en el mundo materialista del consumo, logramos alejar el fantasma del mal.

*La única manera de soportar la existencia, es aturdiéndose dentro de la literatura, como dentro de una orgía perpetua.

**Composición poética que los autores de la antigua Grecia escribían en honor de Dionisos (dios de los placeres sensuales en la mitología griega).

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico