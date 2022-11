Medios estadounidenses afirman que avión de la OTAN siguió al misil caído en Polonia

Washington, 16 nov (Sputnik).- Un avión de la OTAN supuestamente siguió la trayectoria del misil que cayó en Polonia, aseguraron los medios estadounidenses.



«Los datos de radar fueron entregados a la OTAN y Polonia», señaló un militar de la OTAN, según afirma el canal televisivo CNN.



Varios medios polacos informaron el martes que dos misiles impactaron en la localidad de Przewodów, a unos siete kilómetros de la frontera con Ucrania, y causaron dos víctimas mortales. Más tarde, las autoridades de Polonia hablaban de un solo misil. El presidente polaco Andrej Duda subrayó que no había información exacta sobre a quién pertenecía el misil, mientras que el Ministerio de Exteriores polaco se limitó a decir que el proyectil era de fabricación rusa.



Desde el Ministerio de Defensa de Rusia aclararon que el martes no atacaron objetivos cerca de la frontera polaca y descartaron que las fotos publicadas sobre supuestos fragmentos tengan relación alguna con sus arsenales. La institución calificó las afirmaciones de ciertos medios polacos sobre el impacto de supuestos misiles de Rusia como «una provocación intencionada que busca aumentar la tensión».



El experto militar Alexéi Leonkov dijo a Sputnik que los misiles de crucero de Rusia no pudieron entrar en el territorio de Polonia, no descartó que se trate de los misiles antiaéreos ucranianos que pudieron volar hacia el territorio polaco por error. Ya antes hubo casos cuando los misiles ucranianos impactaron en las viviendas de la población local.



Desde el Pentágono declararon que no se fiarán de las especulaciones al referirse a los informes de los medios polacos, sino de los hechos concretos que para ello tienen suficientes capacidades. (Sputnik)