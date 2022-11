Informe del Estado de la Nación: ¿Y el análisis del sector privado?

Columna Poliédrica

Un año más se publicó el Informe del Estado de la Nación. Nuevamente los medios de comunicación utilizarán el texto para hacer notas en sus noticiarios, entrevistarán a varios de los que han participado en la elaboración del informe y los políticos de turno harán manifestaciones en un sentido y otro, dependiendo del interés político que tengan; ninguno o casi nadie de estos y otros actores, resaltará que se trata de un programa auspiciado por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), es decir, se trata de un programa desarrollado por las universidades públicas, esas que los mismos medios de comunicación se han encargado de deslegitimar ante la población costarricense.

Una de las ideas principales que se plantea en el informe es que el contrato social costarricense se ha venido resquebrajando. La idea de contrato social que proviene desde el siglo XVI, resulta bastante comprensible para la mayoría de las personas, esa ha sido una de sus bondades históricas; sin embargo, la metáfora del contrato social oculta la diversidad de intereses que impide llegar a ese acuerdo ficticio que Hobbes, Locke o Rousseau plantearon.

Y es que el Informe del Estado de la Nación, desde su creación, tiene el pendiente de analizar el desempeño del sector privado costarricense. Vamos a ver si me doy a entender, en el informe del PEN vamos a encontrar datos relacionados con la productividad y el empleo, la mayoría de los datos son obtenidos con base en la información que surge desde lo público; sin embargo, no se analiza las razones que se han dado para que el sector privado costarricense, haya sido íncapaz de reducir el desempleo o aumentar la productividad para poder mejorar el ingreso de la mayoría de los costarricenses.

Se plantea el tema del incremento de la desigualdad, pero se deja de lado la responsabilidad que ha tenido el sector privado en esa realidad. No se analiza la concentración que se ha venido dando de una serie de bienes y servicios en grupos privados específicos; por ejemplo, el endeudamiento excesivo de la mayoría de los costarricense se manifiesta no solo en relación con los bancos tradicionales, si observamos con cuidado, advertiremos que supermercados, tiendas de electródomesticos, entre otras, están emitiendo tarjetas de crédito o de debito como si fueran entes financieros.

El sector privado, probablemente, es más difícil de investigar. La información es más complicadal de conseguir y no está a disposición de cualquier investigador de manera sencilla, las empresas se escudan en su anónimato y en una serie de normas jurídicas que impide observar a dónde se están ubicando los dineros que se podrían invertir para el crecimiento de las propias empresas o para mejorar la situación de sus trabajadores; vamos a decirlo de manera clara, el Informe del Estado de la Nación no se mete a investigar cómo el aporte del sector privado a la sociedad costarricense se ha estancado, es decir, las empresas privadas no han disminuido el empleo a pesar que se ufanan de que son los que más emplean a los costarricenses y no aportan lo que deben a la hacienda pública o a la Caja Costarricense del Seguro Social.

El sector privado siempre se ha escudado en el sector público para esconder sus deficiencias. La ausencia de esta vertiente del análisis también repercute en las explicaciones que se hacen respecto a la institucionalidad democrática, al desarrollo económico y en general a la evolución o involución que ha venido teniendo la sociedad costarricense; en efecto, el impacto que las malas prácticas del sector privado tiene en el régimen político costarricense, no aparecen o quedan relegadas porque el enfoque está puesto en el sector público.

Ojalá que en algún momento los encargados del PEN valoren entrarle a esta vertiente de la realidad costarricense. Espero haberme dado entender, es una sugerencia y en modo alguno una crítica al trabajo que se realiza en este programa de las universidades públicas.

