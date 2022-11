La OTAN tiene suficientes desafíos y amenazas, aparte de China, dice Borrell

Moscú, 28 nov (Sputnik).- El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, declaró este lunes que a su juicio la OTAN tiene suficientes desafíos y amenazas, aparte de China.



«La OTAN no se instituyó para realizar operaciones en el Pacífico, es una alianza del Atlántico del Norte», recordó Borrell.



El nuevo Concepto Estratégico de la OTAN afirma que la política de China contradice los intereses y los valores de esa organización. En la anterior versión de ese documento aprobada en 2010 China no se mencionaba.



Según el periódico Politico, durante la reunión de la OTAN en Bucarest del 29 y el 30 de noviembre, los ministros de Exteriores de los países del bloque debatirán un nuevo informe sobre el trato con Pekín.



«Se debe considerar, sin duda, también otros desafíos y amenazas. Pero ¿no les parece que en el momento actual existen suficientes amenazas y desafíos que se inscriben en el guión tradicional de la OTAN?», preguntó Borrell.



Otro diplomático europeo de alto rango, que prefirió guardar el anonimato, dijo a Politico que el Reino Unido está presionando a la OTAN en la problemática china, porque Londres, tras su salida de la UE, «necesita una forma de estructura multilateral».



«La verdad -que nadie dice- consiste en que EEUU, al querer fortalecer su presencia en Taiwán, no podrá fortalecer al mismo tiempo la presencia en Europa», recalcó.



En el verano pasado, la Alianza Atlántica aprobó en Madrid su nuevo Concepto Estratégico hasta 2030, que es el documento clave de la OTAN, en el que se refrendan sus valores y objetivos, se ofrece la evaluación colectiva de la situación en materia de seguridad y se afirma, en particular, que «China aplica una política que contradice los intereses, la seguridad y los valores» de la OTAN.



A juicio de la Alianza, las intenciones de Pekín y sus planes de fortalecimiento militar tienen un carácter «nebuloso», su «actuación híbrida, en particular, en el ciberespacio, sus retóricas inamistosas y la desinformación amenazan a la seguridad de la alianza».



El portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, al comentar la nueva estrategia de la OTAN, la calificó como «un desafío sistémico al mundo y a la seguridad mundial» e instó a la Alianza a dejar de denigrar a China. (Sputnik)