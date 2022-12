EEUU y la OTAN participan directamente en el conflicto en Ucrania, según Lavrov

Moscú, 1 dic (Sputnik).- Estados Unidos y la OTAN participan directamente en el conflicto ucraniano, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

En una rueda de prensa de este jueves, una periodista de la agencia Associated Press le preguntó a Lavrov cómo la protección de la población rusohablante en Ucrania se relaciona con los ataques rusos contra la infraestructura, incluidos aquellos en las regiones que, según la legislación rusa, son parte de Rusia.

«Inhabilitamos las instalaciones de energía (en Ucrania) que les permiten a ustedes (Occidente) saturar a Ucrania con armas mortales para matar a los rusos, así que no digan que EEUU y la OTAN no participan en esta guerra. Ustedes participan directamente, no solo mediante el suministro de armas, sino también mediante la capacitación del personal militar», respondió el canciller.

El jefe de la diplomacia rusa agregó que la capacitación de militares se realiza en el Reino Unido, Alemania, Italia, así como directamente en la zona de combate.

Rusia, continuó, está alarmada por la retórica de Occidente que sigue fortaleciendo su participación en el conflicto y al mismo tiempo acusa a Moscú de preparar provocaciones con el uso de armas de destrucción masiva.

Según Lavrov, los países occidentales «están librando una guerra contra Rusia con las manos de los ucranianos», mientras la operación militar especial busca proteger «los intereses legítimos» rusos.

«Nuestro Ministerio de Defensa y expertos militares, no solo rusos, sino también los de EEUU y otros países de la OTAN, destacan que desde el principio nuestra operación militar se realiza de tal modo que minimice cualquier consecuencia negativa para la población y la infraestructura civil», enfatizó.

Rusia continúa desde el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk –inicialmente reconocidas por Rusia como Estados soberanos y, en septiembre pasado, incorporadas al territorio ruso tras un referéndum– necesitaban ayuda frente, como lo denunciaban, al genocidio por parte de Kiev.

Numerosos países condenaron la operación y apoyan a Kiev con los suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. (Sputnik)