Camerún se despide de Catar 2022 tras vencer 1-0 a Brasil

Doha, 2 dic (Sputnik).- Camerún quedó eliminado este viernes del Mundial Catar 2022, tras vencer 1-0 a Brasil con gol de Vincent Aboubakar, expulsado por sacarse la camiseta tras anotar en el minuto 90+3.

Brasil generó múltiples oportunidades de gol que no fructificaron, entre otras causas por la pericia del arquero camerunés Devis Epassy, cuyos compañeros arreciaron el ataque en el segundo tiempo, y en el segundo descuento llegó la definición de Aboubakar.



El «Scratch du Or» llegaba a este compromiso sin recibir remates en su portería, y encaró el compromiso con la idea de mantenerse así, con una zaga en la que destacó la presencia de Dani Alves, que a sus 39 años se afianzó como el segundo brasileño con más convocatorias internacionales, solo superado por Roberto Carlos.



Antony protagonizó varios desbordes, y los cameruneses tuvieron que recurrir a la rudeza para frenarlo, lo cual le valió una amarilla a Nouhou Tolo apenas en el minuto 6, aunque instantes después del brasileño Éder Militao también era amonestado.



Los discípulos de Tite controlaron los tiempos del partido, y en el 13 casi llega el primer gol de la «verdeamarelha», por un cabezazo de Gabriel Martinelli tras centro de Fred, que el arquero Devis Epassy atajó con apuro.



Los «Leones indomables», dirigidos por su excapitán Rigobert Song, tuvo una acción en el 19 con llegada de Tolo por línea de fondo, se combinó con Eric Chuopo-Moting para poner a prueba al portero Ederson, quien logró despejar.



A partir de ahí, sucesivamente, llegaron Fred con una media volea, Martinelli se combinó con Gabriel Jesús para un remate sin demasiadas complicaciones, y tras sendas amarillas para Pierre Kunde y Collins Fai, Alves cobró un tiro libre que voló sobre la barrera, pero también sobre el arco.



El duelo en el estadio de Losail entró entonces en una especie de meseta, efímera, porque los pentacampeones del mundo llegaron en el 37 con una salida en velocidad de Martinelli, que habilitó a Antony para un disparo de zurda que se incrustó en Epassy, sin traspasarlo.



Eppasy volvió a ser héroe en el 45+1 cuando Martinelli pateó desde la esquina del área y el arquero camerunés mandó a tiro de esquina, pero una jugada después el salvador fue Ederson, lanzándose de puños para desviar un cabezazo de pique de Bryan Mbeumo, tras un centro de Nicolas Moumi Ngamaleu.



CAMERÚN ARRECIA



Al 46 Camerún generó preocupación con un par de llegadas incisivas, incluso un tiro cruzado de Vincent Aboubakar que salió cerca del segundo palo, pero Brasil reaccionó con sucesivos disparos de Rodrygo, Martinelli y Militao, todas despejadas por Epassy, quien se llevó un porrazo en la espalda con el poste.



La «Canarinha» movía el esférico sin desesperarse, pues la pizarra le convenía, pero Camerún intentó el gol que les diera el boleto a octavos, primero con Oliver Ntcham desde media distancia en el 77, y dos minutos después Aboubakar con un remate desviado a duras penas por Alves.



Pero tanto perseverar ameritaba un triunfo, y en el segundo minuto del descuento volvió a aparecer Aboubakar en el área para cazar un centro de Jerome Ngom y conseguir el ansiado gol que, si bien no garantizó la clasificación, dejó al menos el consuelo de haberle arruinado el invicto a Brasil.



La anotación desató la algarabía camerunesa en el estadio de Losail, en cuyas gradas estaba el legendario Samuel Eto»o, pero en la euforia Aboubakar se quitó la camiseta, y al árbitro Ismail Elfath no le quedó más remedio que mostrarle una segunda amarilla, y de inmediato la roja.



Con un jugador de más Brasil se lanzó al ataque para al menos igualar, pero Martinelli y Bruno Guimaraes desperdiciaron sendos balones que les acomodó Marquinhos, y al filo del 90+11 el colegiado pitó el final de un partido entretenido, intenso y de inesperado final.



Así, el Grupo G fue encabezado por Brasil, que enfrentará a Surcorea en la próxima ronda, mientras Suiza se las verá con un Portugal cuyo revés el viernes le dio un argumento más a la célebre melancolía uruguaya. (Sputnik)