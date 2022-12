Costa Rica no quiere más payasos y bufones

Columna Poliédrica

La premiación en que el Presidente de la República distinguió a Olga Cozza de Picado me ha dejado completamente sorprendido. Obviamente no se trata de cuestionar a doña Olga, al final ella es la Presidenta de Televisora de Costa Rica y quienes en realidad manejan la empresa son sus hijos y nietos. Lo que se para el sol a ver es la conducta del señor Rodrigo Chaves Robles.

Lo de la prensa canalla es una frase que se podría suscribir en muchas ocasiones. Da vergüenza observar al director del noticiario de Canal 7 y a sus subalternos, dando sus juicios de valor, irrespetando principios fundamentales del periodísmo y manipulando la información para beneficiar intereses políticos y económicos concretos; no obstante, estos señalamientos, que aplican para casi todos los medios de comunicación costarricenses y a sus periodistas con una formación deficiente, no da para limitar o eliminar la libertad de prensa. Nos guste o no, los medios de comunicación son un mal necesario.

No se informa al ciudadano, se emiten juicios de valor con el propósito de que el receptor se adhiera a la valoración que hacen los “periodístas” o directores de medios de comunicación. Esta conducta es reiterada en la prensa escrita, en la radio, la televisión y ni se diga en las redes sociales; se trata, por decir lo menos, de una de las formas más deplorables de ejercer una profesión tan relevante para las sociedades modernas. Cualquier persona con un mínimo de formación se da cuenta de estas deficiencias y manipulaciones.

Cuesta encontrar excepciones de medios de comunicación independientes, equilibrados y que se dedican a informar correctamente. El problema es que la gente que no lee, que no crítica, que no cuestiona, en fin, aquellos que no van más allá del titular, no les interesa los contenidos que publican este tipo de medios de comunicación; para decirlo de manera diáfana, el nivel de educación que tenemos últimamente, está repercutiendo en la exigencia que la población hace en relación con los contenidos de la mayoría de medios de comunicación colectiva costarricenses.

Por lo anterior, uno podría estar de acuerdo con el señalamiento del señor Chaves Robles, pero no se puede estar de acuerdo con la inconsistencia, con la contradicción y con la incoherencia. Vamos a ver cómo reacciona el director de Telenoticias y sus acolitos con el homenaje a la señora Cozza de Picado, no sería de extrañar que tengan un cambio en la posición que han mantenido hasta la fecha, aspecto que los retrataría de cuerpo entero; lo que procede es que mantengan una conducta vigilante sobre el gobierno, pero de una manera profesional, informando y no opininando, dejando que seamos los televidentes quienes hagamos la valoración correspondiente. Dediquense a informar.

El señor Chaves Robles ha mostrado ser muy ducho con la retórica. Realmente es una persona de cuidado porque mucha gente creé ciegamente en él, ha adoptado decisiones que otros Presidentes no se han atrevido a tomar; no obstante, ello no le da carta blanca para querer ir más allá de lo que establece la Constitución Política y el ordenamiento jurídico costarricense. Dedíquese a gobernar bien y deje de condecorar a personas que no necesitan de esas cosas, ya bastante se les ha beneficiado con lo poco que han pagado históricamente por utilizar el espectro radioeléctrico del Estado y hacer uso de otros bienes de carácter público.

Las personas decentes y concientes están hartas de tanto espectáculo y charlatanería. Hagan su trabajo correctamente, sea el de gobernar o el de informar, pero haganlo de acuerdo a las normas más elementales de cada una de esas actividades. Costa Rica ya no quiere más payasos y bufones, obviamente, no me refiero a los payasos y bufones de verdad, ya que a ellos se les respeta mucho porque nos hacen reír y eso es algo muy difícil de lograr en estos tiempos.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot