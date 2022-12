Grupos «provida» cobran fuerza en Paraguay y frenan proyectos de ley

Montevideo, 5 dic (Sputnik).- Grupos conservadores de Paraguay autodenominados «provida» y asociados a iglesias cristianas fundamentalistas ganan terreno político y frenan proyectos de ley que, según consideran, difunden lo que llaman «ideología de género», advierten activistas.



La semana pasada bloquearon un proyecto de cooperación con la Unión Europea (UE) con el que Asunción iba a recibir 38 millones de euros (unos 39,3 millones de dólares) para su sistema educativo.



Estos grupos de presión tienen «vínculos fuertes» con partidos políticos y probablemente tendrán una poderosa voz en las elecciones presidenciales del año próximo, dijeron a la Agencia Sputnik la abogada especialista en derechos humanos Mirtha Morangas y la activista Adriana Closs, de la organización Familias por la Educación Integral en Paraguay (FEIPAR).



«Lastimosamente, cada vez es más fuerte la influencia de estos grupos. El análisis que nosotros hacemos es que existe una alianza en este sector fundamentalista religioso, que une tanto el neopentecostalismo, iglesias evangélicas y parte del catolicismo. Ya existe una unión entre estos sectores de iglesias con sectores políticos», afirmó Closs.



Por su parte, Morangas, integrante de la Coordinación de Mujeres del Paraguay, sostuvo que estos grupos tienen una influencia «muy fuerte» en el oficialista Partido Colorado (derecha), y aseguró que el discurso conservador siempre se hace más marcado en periodos electorales.



Para ello, puso como ejemplo las declaraciones del presidente Mario Abdo Bénitez cuando era candidato en las últimas elecciones de 2018.



Entonces, Abdo Benítez aseguró que en caso de ganar vetaría cualquier proyecto sobre matrimonio igualitario y dijo que consideraba al aborto un «crimen».



El 18 de diciembre, Paraguay realizará elecciones internas para definir las candidaturas presidenciales y el 30 de abril de 2023 se llevarán a cabo las generales.



Convenio bloqueado



El 29 de noviembre, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que busca derogar, a su vez, otra ley que avala un convenio suscrito en 2020 con la UE para financiar el programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo, que entre otras cosas brinda alimentos y kits a estudiantes.



En un comunicado, la cámara baja arguyó que la ley que se pretende derogar tiene «incorporada la ideología de género en varios artículos».



El texto ahora pasará al Senado, pero Abdo Benítez ya adelantó que lo vetará.



«Esto se manipuló, se generó presión en diputados en tiempos electorales. Algunos no aguantaron pero no tiene nada que ver esta cooperación de la UE con lo que representa nuestro proceso de transformación educativa. Vamos a defender la familia, (a) eso me comprometí en campaña y no se va a introducir ningún material de ‘ideología de género’. Entonces nos perdimos 38 millones de dólares de cooperación no reembolsable que iba a ir al sistema educativo», lamentó.



«Ideología de género» es un término que utilizan grupos conservadores y religiosos para referirse a una supuesta construcción filosófica detrás de los reclamos o iniciativas en favor de la diversidad o igualdad de género, a través de la cual se interpreta la sexualidad.



En cambio, sectores progresistas y defensores de los derechos de las minorías rechazan esa definición por considerarla despectiva y errónea. Subrayan que los reclamos se basan en estudios de las ciencias sociales e interdisciplinarios, y emplean el término «enfoque de género», también usado por organizaciones internacionales y la propia ONU.



El convenio con la UE se enmarca en el Plan Nacional de Transformación Educativa que impulsa el Gobierno de Abdo Benítez, con respaldo europeo.



Fe y política



El movimiento «provida» paraguayo está constituido principalmente por fieles de la Iglesia Católica -la cual tiene «mucho poder político»-, miembros de iglesias evangélicas y grupos de ciudadanos que se presentan como «padres preocupados» pero que tienen también un trasfondo religioso, explicaron Closs y Morangas.



El movimiento ha logrado que gobiernos locales, juntas departamentales, juntas municipales y el propio Congreso legislativo se declaren oficialmente «provida y profamilia», indicó Closs.



Las activistas explicaron que estos grupos tienen un nexo directo con el gobernante Partido Colorado, especialmente con el sector del expresidente Horacio Cartes (2013-2018).



«El sector que lidera esta alianza y la está utilizando como campaña electoral es el sector ligado a Cartes, y no es casualidad de que desde el momento que a él lo declaran significativamente corrupto, todos esos sectores comienzan a entrar con más fuerza al debate público con el ‘cuco’ de la ‘ideología de género'», agregó Closs.



El 22 de julio, el Gobierno de EEUU sancionó a Cartes por «corrupción», prohibiéndole a él y su familia directa entrar a ese país. Un día después, grupos conservadores salieron a manifestarse en Asunción con pancartas contra el plan de transformación educativa del Gobierno así como también en defensa de Cartes, según pudo constatar entonces la Agencia Sputnik en una cobertura que hizo en el lugar.



«Marc Ostfield (embajador de EEUU) fuera de Paraguay, la ciudadanía paraguaya le declara persona no grata», «No a la ‘ideología de género'» y «Juntos por la vida y la familia», rezaban algunos carteles en la protesta.



EEUU sostuvo que, durante su mandato, Cartes utilizó la Presidencia del Paraguay para obstruir una investigación de crimen transnacional.



«Vemos que esta alianza fundamentalista religiosa, con el sector del expresidente Cartes, está sirviendo para fortalecer las posiciones fundamentalistas religiosas antiderechos del país que utilizan un término inventado como la ‘ideología de género’ para oponerse a los derechos y distraer a la ciudadanía de los temas que son realmente importantes: discutir en este período cómo hay que limpiar candidaturas e incluso listas de mafias que están dentro de ellas», agregó Closs.



Pero los opositores el Partido Liberal Radical Auténtico (centro) y Patria Querida (centro) también manifiestan posturas «provida», y muchos de sus diputados también rechazaron el convenio con la UE.



Según el libro «Políticas Antigénero en América Latina: Paraguay publicado en 2020», realizado por Clyde Soto y Lilian Soto, desde el 2013, con la victoria Cartes, estos grupos conservadores contrarios a la agenda de derechos han «cobrado un impulso inusitado».



Durante la campaña electoral, Cartes ya se había expresado en contra de los derechos de las personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) y contra la despenalización del aborto.



El 89,2 por ciento de la población paraguaya es católica, 3,5 por ciento es evangélica sin especificar, y 3,4 por ciento no tiene ninguna religión, según datos de Latinobarómetro de 2020. (Sputnik)