Álvaro Ramos a Canal 7: Rodrigo Chaves firmó como ministro de Hacienda aumento salarial en la CCSS

San José, 9 Dic (Elpaís.cr).- El ex presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, declaró a Telenoticias, Canal 7, que el Presidente Rodrigo Chaves, como ministro de Hacienda, firmó el aumento salarial para los trabajadores de la institución. Álvaro Ramos a Rodrigo Chaves: “No se vale hacer de buen presidente en la tele, tenés que gobernar”, es el título de la información de Telenoticias que reproducimos a continuación: Poco menos de tres meses después de que el presidente Rodrigo Chaves anunciara su despido, el expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, se refirió finalmente a esa decisión y a su breve paso por la actual administración.

En una extensa entrevista con Telenoticias, el economista habló sobre esa salida y el aumento salarial que Chaves utilizó para justificarla.

Cuestionó si ese incremento, que recordó Chaves firmó cuando era ministro de Hacienda, le hace más daño a la Caja que el “caos, confusión y acusaciones que no existen” que está originando el Presidente y su estilo de gobierno.

Dijo sentirse usado por Chaves para llevar adelante el cierre arbitrario del Parque Viva y aseguró que fue su posición reservada en ese tema la que acabó por sacarlo de la presidencia ejecutiva. Tuvo, además, fuertes palabras para el estilo de gobierno del mandatario, que dijo se ha concentrado en atacar y minar la institucionalidad y que prioriza a gente “que no sabe mucho pero va a decir que sí”. Lea, a continuación, la entrevista íntegra con Ramos.

¿Cómo toma la denuncia penal que anuncia el presidente Chaves en su contra?

Obviamente muy preocupado por el actuar tan irregular que estoy observando estos días de parte de la Presidencia de la República. Por supuesto, como ciudadano muy respetuoso de la institucionalidad y el derecho costarricense, porque nunca fui notificado obviamente, apenas me indicaron por conferencia que había sido acusado penalmente, procedí a asesorarme y asistir a la Fiscalía, apersonarme, ponerme a las órdenes, porque por supuesto, todo está en regla, todo está en orden.

Actuamos plenamente a derecho, empezando tal vez, para hablar de dos de las acusaciones puntuales, por la acusación del aumento salarial, pues el aumento salarial emana de un decreto firmado por el propio Presidente cuando era ministro de Hacienda, entonces, ¿cómo podría ser ilegal pagar un decreto que él firmó y que además había sido suspendido por la emergencia COVID que él también derogó la emergencia COVID?

Entonces, todo configura un espacio en el ámbito puramente legal; que, claro, hay una secuencia de órdenes, decretos, los cuales debemos ejecutar y entonces la única pregunta era, ¿tenemos el dinero para honrar este compromiso? Porque los compromisos se honran, se honran si les debes plata un banquero en Nueva York y se honran si le debes plata a un misceláneo del Hospital México, porque así es como se deben honrar los compromisos y ese era un compromiso, una deuda salarial.

La única razón por la que no lo deberíamos honrar es porque había algún problema financiero para la Caja. La junta directiva, responsablemente, debatió casi ocho horas con insumos del director actuarial y del director financiero, para entender cuál era la situación real y si podíamos pagar, y la conclusión fue que sí.

¿El presidente Chaves firmó ese aumento?

Sí, como ministro de Hacienda. Él era ministro de Hacienda y firma el aumento salarial en aquel momento, lo pueden ver en La Gaceta, ahí está la firma de él.

¿Cuál fue su reacción al enterarse de esa denuncia penal y que acciones tomó?

Parte de la sorpresa fue la imprecisión de la acusación. Por ejemplo, nos acusa de tener parientes en la Caja. Primero: no hay nada de malo en tener parientes en la Caja, la Caja tiene 62 mil empleados. Segundo: yo no tengo parientes en la Caja. ¿Como puedo ser acusado de tener parientes en la Caja? Entonces ya por ahí algo no me calzaba.

Había una falta de precisión en un tema muy serio, acusar a alguien penalmente es algo muy serio, debés ser muy preciso cuando lo hacés, entonces lo lógico era que vayamos a la Fiscalía a ver qué dice la denuncia, a ver si es cierto que hicieron la locura de acusarme de tener parientes en la Caja y la sorpresa nuestra es que no hay denuncia.

Y esto, siento yo, configura una estrategia peligrosa de gobernanza, ¿por qué? Porque uno ya ve un patrón en que se anuncian las cosas, después no ocurren y se culpa a alguien más. Ya es un patrón bastante recurrente y eso es porque las cosas toman tiempo, pero también porque tenés que hacerlas. Yo no quise hablar ayer porque yo primero hago y después hablo.

Primero fui a la Fiscalía a ver qué está pasando y después estoy aquí sentado con usted hablando. El Presidente claramente tiene preferencia por hablar primero, acusar públicamente primero y después no hacer la tarea básica de colocar la denuncia que anunció que va a hacer.

¿Qué irá a hacer él (Chaves)? Podríamos especular: Tal vez después iba a culpar a la Fiscalía de la lentitud o de alguna otra cosa, entonces va dañando más y más la institucionalidad costarricense, que no tiene ninguna culpa en este caso si la Fiscalía ni siquiera ha recibido una denuncia, eso no es justo. Y yo creo que ya es un patrón recurrente en él, atacar a la institucionalidad cuesta mucho por fallas propias de él.

¿Usted siente que no hay un asidero legal para esa denuncia?

Ninguno, ninguno, no tiene ni pies ni cabeza la denuncia, por eso no estaba ni remotamente preocupado, lo que quería saber era que habían puesto, porque también pueden haber falsedades en la denuncia, entonces tenés que explorarla y revisarlo con un abogado penal y es muy tedioso ese proceso, pero yo estaba dispuesto a decir ‘ni modo, vamos a ver qué puso, a ver si se sustenta’; pero diay, si ni siquiera hay denuncia.

Es todavía doblemente injusto porque enloda el nombre de todos los miembros de la junta directiva y el mío con una falta de claridad enorme, y después no tenemos ni cómo defendernos porque, ¿de qué nos defendemos? ¿De una conferencia de prensa? Vea qué complicado, ¿así es como queremos gobernar el país? ¿Así es como queremos que nos gobiernen?

Y entonces vea que aquí yo ni siquiera estoy entrando mucho en temas de la autonomía de la Caja y todo eso, que es bastante fundamental, la Caja es básicamente es la mitad del estado costarricense y yo sé que tiene muchos problemas, pero esos problemas se pueden arreglar.

La Caja tiene la capacidad para ser mejorada, para ser transformada, para proveer los servicios que la población quiere, pero eso requiere un proceso muy ordenado, muy metódico, muy reposado, mucho pensamiento, mucha participación, mucho escuchar a los demás, no puede ser de esta manera.

Lo que yo quiero es que todos los que nos miran se hagan esta pregunta: ¿cómo acusar a todos los directivos de las Caja por un aumento salarial del 2%, que además no lo negociamos nosotros, se había pactado hace dos años, firmado por el actual Presidente, ¿cómo eso iba a perjudicar a la Caja de manera severa? ¿No será más bien lo que está pasando ahora, lo que realmente le hace daño? Este caos, esta confusión, acusaciones que tras de todo ni siquiera existen, se anuncian, pero no existen, la verdad es que es complicado todo esto, va a ir generando mucha desconfianza y los países para avanzar necesitan confianza.

La confianza se construye muy despacio. La desconfianza se construye en un instante.

¿Lo ha sorprendido el Presidente con esta forma de actuar?

Sí. A ver, uno comprende y yo puedo compartir hasta cierto punto esa frustración, que a veces somos un país en el que las cosas ocurren muy despacio, y tal vez el Presidente quiere que se muevan más rápido. Uno también puede comprender que tal vez el Presidente siente menos afinidad por el sector público y más afinidad por el sector privado, por una mayor participación del sector privado en la provisión de los servicios y bienes del país; pero esas afinidades, válidas, que el Presidente tiene, no pueden justificar un ataque tan alevoso a la institucionalidad costarricense.

La verdadera capacidad de gobernar, en mi criterio, consiste, y creo que ya ayer el presidente Arias (Óscar) lo mencionaba en su discurso, en construir puentes, en saber dialogar, en saber escuchar. Eso me parece que es la verdadera capacidad de gobernar.

Esta manera de atacar la institucionalidad, minarla todo el tiempo, puede generar la impresión de estar haciendo, pero lo único que está haciendo es destruyendo y eso me embarga de profunda tristeza.

Por ejemplo, antes de ser destituido, yo le había presentado un plan muy exhaustivo al Presidente de todos los pasos que podíamos seguir para transformar, mejorar la Caja, convertirla en una Caja más fuerte, más moderna; y bueno, yo puedo aceptar que él me haya destituido por estar en desacuerdo con ese plan, pero he echado mucho en falta que me digan ¿cuál es el plan alterno?

Y el plan alterno no puede ser nada más decir ‘quiero que se disminuyan las listas de espera en la Caja’, porque es como que yo diga ‘quiero que haya menos huecos en las calles’, ajá, pero, ¿cuál es el plan para que haya menos huecos en las calles? ¿Voy a nada más ponerle un parche a la calle? Es la misma manera fácil de hacer esto o vamos a hacer un recarpeteo profundo en las calles, porque tal vez los huecos que ve ya evidencia que no es solo el asfalto, sino también la base y hay que hacer un trabajo mucho más fuerte, que de alguna manera era lo que yo sugería que ocurría con algunos problemas de la Caja; no con todos, hay algunos que son más sencillos, pero algunos problemas de la Caja que requerían un trabajo profundo que incluso empezando ya no se arreglan sino hasta en una década o más, pero si lo empezás a hacer ya en una época estaremos mucho mejor y eso me llena de tristeza, que no estoy viendo ese plan alterno, sino solo veo a la presidencia ejecutiva y al presidente de la República muy distraídos en esta persecución que no va a terminar en nada y solo va a generar una reacción muy fuerte de todos los sectores; porque me permito agregar, no estoy solo yo, no están solo los sindicatos, estamos hablando de los sindicatos, el cooperativismo, el sindicalismo y la UCCAEP.

Me gustaría invitar al Presidente a que reflexione un minuto y se haga la siguiente pregunta: ¿Si desde la UCCAEP hasta los sindicatos están en desacuerdo con esta decisión que ha tomado, será por algo?

Sobre el tema de Parque Viva y Grupo Nación. ¿Sabe cómo está esa situación? ¿Es algo que le debe preocupar realmente a los costarricenses?

Creo que le puedo responder con propiedad porque acaba de salir el criterio completo de la Sala Constitucional, y lo que indica ese criterio completo es, de manera muy resumida, que los instrumentos puntuales que se evidenciaron en el proceso contra el Grupo Nación y el Parque Viva, cada uno individualmente, están en el ámbito de la legalidad, como la existencia de un fideicomiso que transfería algunos activos inmobiliarios del Grupo Nación y que podían potencialmente afectar la capacidad de repago.

El Presidente me comenta que le ha llegado una denuncia en estos términos, en que ese fideicomiso podía afectar la capacidad de repago de los bonos. Yo naturalmente, recibiendo una denuncia de ese tipo y más viniendo del presidente de la República, actúo conforme y hago una revisión financiera con mis expertos financieros y concluimos que bueno, sí parece haber evidencia de que podía haberse modificado la capacidad de pago y que lo que procede consultar primero a la Sugeval. La Sugeval nos dijo nosotros no tenemos esa información, pregunte a La Nación, le preguntamos a La Nación y ellos respondieron, entonces ahí va un proceso natural que tiene que ver con que soy un acreedor, bueno en ese momento presidente ejecutivo, represento un acreedor del Grupo Nación, veo que el Grupo Nación está tomando ciertas medidas empresariales que pueden afectar que me repague, le alguna una consulta muy normal, hasta ahí toda la secuencia va bien.

Ahora usted agarra el Ministerio de Salud, no quiero entrar en detalles cómo, pero revisa y determina que hay faltantes u omisiones en la normativa que rige el Parque Viva y su entorno de salubridad y decide lo tengo que cerrar, entonces hasta ahí se ve como normal eso, está un poco menos apegado a la normalidad del procedimiento, pero digamos que hasta ahí todo normal.

¿Qué es lo que dice la Sala Constitucional? La Sala dice no, cuando usted ve al Presidente hablar de la campaña que va a destruir a ciertos medios de prensa, después hace lo mío, esta revisión financiera del Grupo Nación y después ataca el Parque Viva, que es parte central del Grupo Nación, entonces esa secuencia, aunque cada evento en sí no configura necesariamente un ataque a la prensa, la secuencia de eventos sí lo configura.

Entonces por ahí va, digamos, la preocupación de esto que nos está haciendo a nosotros, que él en algún momento el 15 de setiembre, anuncia ‘hey, si no revierten esta decisión, los voy a destituir, la decisión del aumento salarial y después ha ido marcando una serie de pasos que cada uno se ve en teoría normal, pero que configurado, ya viéndolo en secuencia, mi lectura es que se está pareciendo mucho a lo que hizo con el Grupo Nación y Parque Viva: va usando herramientas legítimas para ir configurando algo que parece mucho un abuso de poder.

¿Se siente usado por el Presidente?

Sí claro, porque me parece que la buena fe debe prevalecer en la política. Lo que estábamos hablando ahora, se deben tender puentes, se deben construir las cosas en la confianza.

Mi impresión es que el Presidente es una persona habilidosa para persuadir y luego él tiene otros fines, que cuesta determinar. Aún hoy, no sé cuáles son, eso es lo que a mí me tiene bastante preocupado.

Yo vine de Suiza, tenía un trabajo en Suiza, vivía en Suiza con mi familia y volvimos todos como un acto de buena fe, de que me iban a permitir contribuir mucho en la Caja y de buenas a primera me echaron por algo que realmente no tiene mucho sentido. Cuando uno ya lo ve en frío, no tiene mucho sentido la razón por la que me echaron, entonces, además, temas como el de La Nación sí me sentí muy usado, porque claro, yo fui la primera parte del rompecabezas.

A mí él (Chaves) llega y me dice tengo esta denuncia y yo no me sentía muy cómodo, pero, ¿qué pasaba si la denuncia era cierto? Efectivamente existe el fideicomiso, toda esa parte es cierta y el fideicomiso no fue declarado con todos los detalles que la normativa exige. Para mí era muy complicado decir me voy a hacer el loco con esto, no, tenía que ser algo que yo analizara con seriedad, pero en la secuencia ordenada, y yo creo que fue público y notorio, cualquier ciudadano lo puede revisar, hay una conferencia de prensa donde empiezo a explicarlo formal con toda la parte técnica y el Presidente casi que me hace un lado, me dice usted es demasiado diplomático y procede a echar un discurso completamente en otra línea.

Ya partir de ahí yo me empecé a sentir un poco incómodo y creo que él se sintió incomodo conmigo, de que de alguna manera él me quería usar para configurar el discurso, yo no lo hice como él esperaba, lo hice muy técnico como soy, porque ya es como mi personalidad: yo soy muy técnico, yo no ando en vendetta (venganza), yo no ando persiguiendo a la gente, yo solo quiero construir; entonces claro, él debe haber dicho, ‘este ya no me sirve’.

Yo pienso que a partir de ahí, fue bastantes meses antes de la destitución, creo que a partir de ahí él estuvo pensando de qué se agarraba para destruirme y encontró esto del aumento salarial como una excusa que creo que ni siquiera le ha servido mucho, porque como le digo, todos los demás sectores le han dicho no, no estamos de acuerdo con usted, desde la UCCAEP hasta los sectores sindicales; y de nuevo, lo que me da mucha tristeza es, y obviamente es una lectura muy personal, que yo había logrado construir una sensación de equipo en la junta directiva, porque recuerde que uno no es un ministro, la Caja está regida por una junta directiva, uno solo no puede hacer casi nada como presidente ejecutivo, tenés que tener a la junta directiva con vos, articularla, decirles, persuadirlos, convencerlos y ellos tienen mucha experiencia, son gente muy profesional, todos de muy alto nivel, ahí no hay gente ni medianamente incapaz, entonces tenés que respetarla mucho y esto que está ocurriendo me preocupa que genere una dinámica donde la prioridad sea poner gente que no sabe mucho pero que va a decir que sí, y eso no está bien por el país, ni siquiera está bien para él mismo.

Yo siento que es un error del Presidente estar procurando que todo el mundo le diga que sí a todo, porque gobernar un país es muy difícil, una sola persona no lo sabe todo, tiene que escuchar para gobernar bien, no se vale hacer de buen presidente en la tele, tenés que gobernar.

(*) Por YESSENIA ALVARADO |Por JUAN JOSÉ HERRERA (Telenoticias)