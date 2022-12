En la casa de mi Padre***

“En la escala de lo cósmico sólo lo fantástico tiene posibilidades de ser verdadero. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Nada puede destruir a la Humanidad, excepto la Humanidad misma”. Pierre Theilhard de Chardin. S.J.

Nada me hizo tan fan de la ciencia, cómo los trabajos del padre Theilhard de Chardin, un sacerdote jesuita, paleontólogo y filósofo. Lograron esas lecturas, en mi adolescencia, conciliar en mi mente Fe y Razón. He caminado siempre entre el espíritu y la materia, una lucha en franca lid competitiva, donde hasta el día de hoy he logrado seguir adelante, ya sin esas dudas terribles.

Normalmente no estaría escribiendo este artículo, pero la época ha hecho que me incline por los virajes de mi espíritu.

Cuando uno analiza objetivamente la idea de Dios, sabe inicialmente que es terreno difícil, escabroso, pleno de trampas; no obstante sabe que solamente en esas luchas interiores se fragua la fortaleza espiritual. Cuán duro sería para los Místicos Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, conseguir ese encuentro cara a cara con el Creador. Igual ha sucedido con muchos otros pensadores, Lao Tsé, por ejemplo, cuando dice a manera de introducción en su obra monumental, el Tao Te King: “el TAO que se puede demostrar, no es el verdadero TAO”. Parece que la vía rápida no existe fuera del mundo material, la duda es la esencia del conocimiento interior.

La frase del padre Theilhard que utilizo al principio, es lo que hemos podido ir comprendiendo acerca de lo que conocemos y lo que no conocemos. No hemos encontrado vida inteligente en el universo conocido (sic) a nuestro modo de entenderla, lo que no significa que no exista. Primero porque nuestro conocimiento biológico ha puesto en duda, y hemos negado el derecho de inteligencia a las especies menores del reino animal y ni que decir del reino vegetal. No lo sabemos. Bien si hay vida semejante a la nuestra en el universo o multiverso, no la hemos encontrado aún. Partamos del hecho de que hoy por hoy, las explicaciones de la física cuántica sobre la materia, son suficientes para entender que “vida” desde el punto de vista cuántica podría ser algo que aún no podemos definir, pero que estas posiciones de la física cuántica, sin quererlo, explican la existencia de vida invisible, intangible e inasible. La materia es explicada mediante el conocimiento de las propiedades electro magnéticas de las partículas (explicado en la física de partículas). Es decir, podemos estar sentados encima de otro ser, no lo sabemos porque la diferencia de vibración electromagnética es diferente y la física convencional no puede demostrarlo.

Cuando comencé a comprender el mundo desde la Optica de la física cuántica, empecé a comprender mejor el mundo de lo “invisible”, a aceptar que es infinitamente mayor lo que desconocemos que lo conocido. La física cuántica me llevó a comprender “porqué” funciona la Homeopatia, a pesar de tantas críticas de la medicina convencional. Es un asunto de “longitud” de honda, frecuencia eléctrica.

Regreso al principio. ¿Adónde van las almas? El alma, palabra griega que deriva de ánima, muy bien comprendida esta aserción por Karl Gustav Jung*, pero mal comprendida por la iglesia católica. Existe realmente una sinonimia aceptada universalmente, lo cual hace más sencillo entender que a “un cuerpo humano lo anima una ánima”. Esa ánima sería el Qi chino o el “elan vital”de Bergson**tan utilizado por los vitalistas.

¿A dónde van las almas al morir? No lo sé.

Según estudios científicos, a la fecha actual han vivido sobre la Tierra desde la aparición del hombre, 120.000 millones de seres humanos. Existen 100.000 millones de galaxias conocidas y cada una compuesta por un mínimo de 200.000 millones de estrellas.

Hay mucho espacio “conocido”, lo cual da oportunidad de una morada asegurada a cada alma, una estrella por alma y sobran inmensas cantidades***

Existen tantas razones para ser ateo (o agnóstico) que para ser creyente, muchas personas se sienten identificados con el anticlericalismo poniéndolo como sinónimo de ateísmo, siendo cosas totalmente diferentes. Es difícil enfrentarse a ese inmenso vacío y más difícil reflexionar seriamente sobre la existencia o no de un Dios.

* Para las imágenes arquetípicas de lo eterno masculino en el inconsciente de una mujer Jung utilizó el término animus. Ambas conforman la sizigia ánimus-ánima, o contrapartes sexuales inconscientes.

** Élan vital es un concepto introducido por el filósofo francés Henri Bergson en 1907 en su libro La evolución creadora. Se trataría de una fuerza hipotética que causa la evolución y desarrollo de los organismos, la cual Bergson relacionó estrechamente con la conciencia.

***Juan 14,2

Nuevo Testamento.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico.