EEUU evalúa entregar a Kiev un equipo para convertir la munición en «bombas inteligentes»

Washington, 15 dic (Sputnik). – La Casa Blanca tiene previsto suministrar a Ucrania un equipo que sirve para convertir las bombas de aviación no guiadas en «bombas inteligentes», comunicó el diario The Washington Post, que cita a altos funcionarios norteamericanos.



«La administración (del presidente de EEUU, Joe Biden) estudia entregar a Ucrania un equipo avanzado que permite convertir las bombas de aviación no guiadas en bombas inteligentes que, a su vez, podrán utilizarse para atacar las posiciones militares rusas con una alta precisión», detalló el medio.



El periódico escribe que el sofisticado equipo incluye dispositivos de posicionamiento global y puede instalarse en armamento de distinto tipo.



Por el momento no está claro si el presidente Joe Biden aprobó el suministro del equipo a Ucrania.



Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lanzó en Ucrania el pasado 24 de febrero y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.



Rusia envió notas de protesta a todos los países que suministran armas a Ucrania.



El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.



A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen al avance de las negociaciones y tendrán un impacto negativo en la situación. (Sputnik)