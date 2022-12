EUU cree que este no es el momento para la diplomacia en Ucrania

Washington, 16 dic (Sputnik).- EEUU cree que el actual no es el mejor momento para la diplomacia en Ucrania, por lo que continuará apoyando militarmente a ese país, dijo este viernes el consejero en Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.



«Es nuestro trabajo continuar manteniendo nuestro apoyo militar a Ucrania, para que esté mejor posicionada en el campo de batalla en caso de que, si ocurre, cuando llegue el momento de la diplomacia, estén en la mejor situación posible para negociar. Actualmente esa no es la situación», dijo el funcionario durante una alocución en un foro organizado por el think tank Carnegie Endowment.



Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lanzó en Ucrania el pasado 24 de febrero y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.



Rusia envió notas de protesta a todos los países que suministran armas a Ucrania.



El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.



A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen al avance de las negociaciones y tendrán un impacto negativo en la situación. (Sputnik)