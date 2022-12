La motamorfosis

Actualmente el uso de la “Mota”*es algo común y corriente, ya se ha dejado de satanizar en parte gracias a otras drogas más nocivas y en parte a que somos sociedades alcohólico dependientes, nada se puede celebrar sin el brebaje espirituoso.

A raíz de la Copa Mundial de fútbol, vimos que si se puede celebrar sin alcohol, la prohibición radical del alcohol por el islamismo, hizo el milagro de inmensas multitudes celebrando sin tomar licores o cerveza. Es decir, si se puede, pero nuestra cultura no lo conseguiría porque somos una cultura guarera.

Cuando en mis años mozos alguien hablaba de marihuana, nadie lo miraba con buenos ojos, era en realidad de consumo en los estratos sociales más delincuenciales.

Luego, con la revolución del Peace and Love, la moda llegaría a todos los estratos sociales, no obstante no todos los jóvenes la consumían. Yo no fui de fumar Mota, en realidad no me llamó nunca la atención, con unas cervezas era suficiente. En los años setenta, estudios científicos demostraron que la marihuana no era tan dañina, no obstante el impulso moralista señalaba su uso, discriminatoriamente, tildando de “adicto” a quien la utilizaba.

En realidad conocí muchísima gente, por lo demás correcta, que la consumía socialmente, interactué con ellos y no vi nada anormal, nadie me incitó a utilizarla, nos dividíamos en mariguaneros y bebedores de guaro, dos estilos de vida diferentes y no necesariamente compatibles.

Quitando el olor, que es inconfundible y llega muy lejos, mucho más lejos que el olor del cigarrillo de tabaco, no parecía causar ningún daño. Era una época en que aún la cocaína no hacía su debut mundial.

El mundo de la droga se incrementó por la creación de la “Drug Enforcement Agency”(DEA), eso le dio impulso al comercio y al consumo y convirtió esa agencia en otra CIA más, que botaba y cambiaba gobiernos por doquier. Una inmensa economía paralela progresó, trayendo problemas a las economías sanas, debido a la competencia desleal, esto persiste hasta el día de hoy. Dejemos el asunto de la comercialización y “combate cacareado”, vamos mejor por la “Motamorfosis”.

Se ha demostrado un enorme potencial terapéutico en la cannabis o marihuana o Mota, que trae beneficios a quienes padecen determinadas enfermedades. No puedo hablar mucho de eso porque no me he interesado científicamente en su uso.

Ahora hay una tendencia al permiso del “consumo recreacional” de la marihuana, lo que se sigue dando con o sin permiso, pero ahí está el debate en Costa Rica, porque en muchos países ya es de uso permitido.

Nadie puede asegurar que su prohibición disminuya su uso ni que su permisividad lo disminuya, lo único que podría es garantizar mayor control de calidad, por las autoridades sanitarias.

Debemos irnos a datos poco difundidos, acerca de la época de la prohibición en EEUU, lo cual trajo inmensos hechos violentos entre pandillas, corrupción policiaca y política aparejada al enriquecimiento de capos mafiosos. Según estudios serios, esa época llevó a una era de mayor consumo de alcohol. En el Estados Unidos de finales del siglo XIX y principios del XX, unos grupos moralistas puritanos, satanizaron el consumo del alcohol, siendo los impulsores de la “ley seca”, la época de mayor prohibición y simultáneamente de mayor consumo de alcohol en EEUU. Luego se quitó la prohibición y el consumo disminuyó, ya no había apuro por beber.

Igualmente sucede con la Mota, si somos sinceros su consumo ha ido in crescendo, plagando las capas sociales media y alta, más que los sectores humildes. Hay una droga letal y es el “crack”, producto final de la fabricación de la cocaína con un inmenso potencial adictivo, se ha demostrado que después de tres sesiones de consumo, la persona se convierte en adicto. Estos adictos son la mano de obra barata de los vendedores de drogas, consumen y distribuyen el crack. En este triste episodio se ven fácilmente las ventajas de la marihuana. Cualquiera dirá: “es que por ahí se comienza”, no lo sé, pero de ser verdad esa frase la prohibición de la marihuana no detendrá jamás el consumo de sustancias prohibidas. Hoy por hoy la baja calidad de la Mota se da por negocio de los grupos delincuenciales, si se permitiera el uso recreativo, podría hacerse mejor control de calidad del producto que consumen esas personas. Además de la recaudación fiscal en ese comercio.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico