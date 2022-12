Musk se burla de Francia en la final del Mundial de Fútbol de Catar

Washington, 18 dic (Sputnik).- El empresario estadounidense y propietario de Twitter, Elon Musk, apoyó una broma de un usuario de Twitter sobre la crisis energética de Francia tras los primeros dos goles metidos por Argentina.



El usuario Kim Dotcom tuiteó que «Francia no tiene energía» y «debe ser culpa de Rusia», a lo cual Musk respondió con un emoji de una carita riéndose.

Duel in the Desert.

Couldn’t ask for a better game. Incredible play by 🇦🇷 & 🇫🇷 !!!! pic.twitter.com/XUZxjymAx0

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022