Bancada oficialista de Perú rechaza decisión del Gobierno de expulsar a embajador mexicano

Lima, 21 dic (Sputnik).- La bancada del partido oficialista Perú Libre (izquierda) rechazó este miércoles la decisión del Gobierno encabezado por Dina Boluarte de expulsar al embajador de México en este país, Pablo Monroy, por injerencias de parte de su país en asuntos internos peruanos.



«Rechazamos el accionar de la canciller Ana Cecilia Gervasi, así como de la señora (presidenta) Dina Boluarte, quienes no tienen autoridad moral ni legitimidad para romper las relaciones diplomáticas con ningún país de la región, menos cuando, al día de hoy, llevan sobre sus hombros 28 fallecidos en el país y pretenden que la comunidad internacional no denuncie estos actos», indicó la bancada en un comunicado.



La Cancillería declaró el martes persona «non grata» a Monroy y le dio 72 horas para abandonar Perú, lo cual ya hizo, en protesta por la posición del Gobierno de México de desconocer a Boluarte como jefe de Estado, y por calificar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) como «preso político».



A pesar de la expulsión del embajador Monroy, el Gobierno peruano no ha roto relaciones diplomáticas con México.



Los 28 fallecidos que menciona la Perú Libre son las víctimas de la represión policial a las protestas sociales que sacuden Perú desde que asumió Boluarte la presidencia.



Desde el 10 de diciembre, fuertes protestas ciudadanas empezaron a darse en diversos departamentos del país, creando un clima de grave crisis social.



Los manifestantes exigen la salida de la presidenta Boluarte y los miembros del Congreso a través del adelanto de elecciones generales.



La crisis se desató luego de que el 7 de diciembre el entonces presidente Castillo intentara cerrar el parlamento, estableciendo un gobierno de excepción.



Luego del intento fallido de Castillo, el Congreso lo destituyó del cargo y nombró como nueva jefa de Estado, por sucesión constitucional, la entonces vicepresidenta Boluarte.



Boluarte y el Congreso son resistidos por la mayoría de la población, lo que dio pie a las protestas que vienen siendo reprimidas por efectivos de la Policía y el Ejército. (Sputnik)