San José, 25 dic (EP/PL).- El presidente Rodrigo Chaves afirmó hoy que Costa Rica solo puede salir adelante con el esfuerzo de cada uno, sin importar en qué partido político haya militado, en cuál posición social nació o su ideología.

Este desafío histórico que nos heredaron no lo puede superar un gobierno y mucho menos un presidente solo, apuntó Chaves en un mensaje navideño de la Presidencia de Costa Rica, transmitido en la habitual Cadena Nacional de radio y televisión de los domingos.

«Esto vamos a sacarlo adelante como un solo pueblo, porque los ticos hemos demostrado que cuando queremos somos el ejemplo para el mundo entero», resaltó el mandatario, quien recordó que hace poco más de siete meses recibió de sus connacionales la responsabilidad de poner a funcionar de nuevo a Costa Rica.

Yo creo que si entendimos el mandato (tomó posesión el 8 de mayo pasado). Ustedes quieren que este pedacito bendito verde del planeta, donde siempre se había respirado optimismo, trabajo y felicidad vuelva a ser el país más feliz del mundo. Yo creo que todos los ticos queremos volver a ser y a vivir Pura Vida, señaló.

Entonces, indicó, se pusieron a trabajar, a decidir y a mejorar, porque todos tenemos que sacar esto adelante y refirió que en el gobierno se han concentrado en acciones concretas, cosas para bajar el costo de la vida, y trabajaron muy duro en la reactivación económica para crear puestos de labor.

Asimismo, prosiguió, han respondido rápido y valientemente a los embates de la naturaleza, están mejorando la infraestructura, y han sido y van a ser implacables en la búsqueda de la transparencia. Cueste lo que cueste, se enoje quien se enoje, no vamos a aflojar, subrayó.

¿Sueno qué les hablo optimista?, preguntó y respondió que en su casa le enseñaron desde chiquillo que no importa la caída, sino el momento en que uno dice me vuelvo a parar, me limpio los chollones (heridas superficiales), se seco las lágrimas, y cuando digo seguimos caminando para adelante, porque es ahí donde esta la meta, adelante, en el futuro.

Exaltó que Costa Rica «tiene un futuro próspero, pero alcanzarlo no es fácil. De hecho, el esfuerzo que tenemos que hacer como país va a ser duro. La buena noticia es que ya nos pusimos de pie».

No obstante, Chaves dijo que reconoce con tristeza que quedan miles de compatriotas que hoy la están pasado mal.

Por ello, sostuvo, «si todos hacemos lo que nos toca, si empujamos con valentía, patriotismo y amor esta preciosa carreta que es nuestra bendita Costa Rica, y si trabajamos con optimismo vamos a lograr nuestro propósito: mejorar nuestras propias vidas y aún más importante, que la próxima generación crezca en país mejor».

Concluyó que todos los trabajadores de la Presidencia de la República les desean a sus compatriotas que el año 2023 nos repare salud y trabajo para toda Costa Rica.