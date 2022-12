Debemos salir del dominio ideológico en que nos tienen

Columna Poliédrica

El dominio ideológico que han logrado los grupos de poder en Costa Rica es casi absoluto. Es triste observar que el espíritu crítico de la ciudadanía es limitado o nulo, incluso de aquellas personas con formación universitaria; estamos viviendo una época no solo de decadencia en general, sino también de indiferencia en relación con el desarrollo que ha venido teniendo la sociedad costarricense en los últimos treinta y cinco años.

Hay una serie de ideas que los grupos de poder han logrado posicionar en el imaginario colectivo. Una de ellas es que la situación de concentración de la riqueza que se ha venido dando en el país el cual se hace ver como el desarrollo lógico de la economía del país, sin embargo, esa inequidad ha sido completamente inducida y con el agravante que los responsables de esa situación no son visibles para el gran público; las personas que se han beneficiado de manera exponencial en todos estos años, no solo no aparecen en los medios de comunicación sino que se esconden en una serie de discursos técnicos que resultan opacos para la mayoría de la población costarricense.

La base de la brecha social que se ha abierto tiene en el sistema financiero su herramienta más efectiva. Se le ha hecho creer a la gente que la situación económica se debe a la mano invisible del mercado, es decir, que todo se debe a lo que los dogmáticos denominan la ley de la oferta y la demanda; si algunas personas muy concretas han logrado acumular más riqueza es porque el mercado así lo ha determinado y lo mismo ocurre al contrario, a saber: los pobres son pobres porque no han sabido comprender las señales y las leyes del mercado.

La política, como en otras épocas de la historia de la humanidad y de la historia costarricense, está sometida a los designios del sector financiero. Las campañas políticas requieren de dinero para poder pautar en los medios de comunicación, como se puede ver es un negocio redondo; dicho de manera sencilla, los mismos que financian a los políticos, son los mismos que cobran por las pautas en medios de comunicación y que finalmente reciben, en el caso costarricense, el dinero público de la deuda política.

La mayoría de medios de comunicación, salvo excepciones, están en manos de las mismas personas que tienen intereses en el sector financiero. Actualmente, cuando uno observa la situación que se ha dado con el tema de las fiestas de fin de año, es posible intuir qué grupos están asociados en una especie de holding que pretende imponerse sobre otros grupos de interés que tienen objetivos similares; lo anterior, evidentemente, es pecata minuta respecto a los negocios más lucrativos sobre los que están detrás, a saber: salud, educación, energía, telecomunicaciones y, por supuestos, actividades específicas relacionadas con el mundo financiero.

En la vida de las naciones nada o muy pocas cosas suceden por casualidad. Siempre lo he dicho y lo reitero una ve más, desde el primer gobierno de Oscar Arias Sánchez, la economía costarricense viró a un modelo que beneficiaba a una serie de grupos que siempre adversaron la intervención del Estado como instrumento de redistribución de la riqueza; incluso, estaban en contra de modelos mixtos como el de las cooperativas o de empresas con una participación accionaria importante de los trabajadores, para ellos lo importante es la acumulación de ganancias, lo demás no importa.

Todo lo anterior y otras situaciones adicionales siguen ocurriendo con base en una justificación inducida con base en el dominio ideológico instaurado en la sociedad costarricense. Importa más el fútbol, los toros, las fiestas, en fin, todo aquello que distraiga la atención de los costarricenses de los asuntos que son realmente importantes; siguen hablando de ser el país más feliz del mundo y uno se pregunta: ¿cómo se puede pretender ese designación con el índice de pobreza que tenemos en la actualidad?

Desde esta columna hemos insistido en tratar de evidenciar esta realidad, sin embargo, es como arar en el desierto. Se trata de una lucha que también es desigual y agradecemos a El País.cr la trinchera que nos brinda, es difícil de aquilatar el alcance que tienen nuestros textos aunque, cuando uno menos piensa, puede ser un insumo para dejar la indiferencia que nos ha carcomido en los últimos siete quinquenios de nuestra historia.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot