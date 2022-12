Putin denuncia que Occidente mintió de planes de paz cuando se preparaba para la guerra

Petropávlovsk-Kamchatski (Rusia), 31 dic (Sputnik).- Occidente mintió sobre sus supuestos planes de paz y se preparó para una agresión, y ahora habla abiertamente de ello, declaró este sábado el presidente ruso, Vladímir Putin, en el discurso de Año Nuevo dirigido a a los ciudadanos rusos.



«Occidente mintió sobre la paz, y se preparaba para una agresión. Y hoy lo confiesa sin ningún reparo. Abiertamente», dijo Putin.



El líder ruso destacó que «las élites de los países occidentales durante años» le hablaban a Moscú de sus planes pacíficos, en particular, «relacionados la solución del grave conflicto en Donbás».



«En realidad ellos apoyaban en todas las esferas a los neonazis, que continuaban realizando acciones militares, abiertamente terroristas, contra los civiles de las repúblicas populares de Donbás», subrayó el mandatario.



Según Putin, las élites occidentales «están utilizando a Ucrania y su pueblo para debilitar y dividir a Rusia».



«Nunca permitimos a nadie hacerlo, y tampoco lo permitiremos», aseguró el presidente ruso.



Rusia realiza desde el 24 de febrero una operación militar en Donetsk y Lugansk para «defender a los civiles que desde hace ocho años eran víctimas de un genocidio por parte del régimen ucraniano».



Los dos territorios se independizaron de Ucrania en 2014 tras el golpe de Estado en ese país y se adhirieron a Rusia en septiembre pasado tras celebrar sendos referendos en los que la mayoría abrumadora de las poblaciones de Donetsk y Lugansk avalaron esa opción.

Putin pide al Gobierno crear una comisión encargada del desarrollo de drones



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó al Gobierno de Rusia que creara una comisión que se encargue del desarrollo de sistemas de aviones no tripulados, la orden correspondiente se publicó en la página web del Kremlin.



«Formar una comisión gubernamental para el desarrollo de sistemas de drones, con el fin de preparar propuestas coordinadas para la implementación de la política estatal en esa esfera y resolver tareas relacionadas, entre otras cosas, con el desarrollo, producción, certificación y operación de sistemas de aeronaves no tripuladas», dice el comunicado.



Putin solicitó que la comisión se formara para el 15 de febrero, y hasta el 1 de septiembre se aprobara un proyecto nacional para el desarrollo de drones.



La comisión se encargará, entre otras cosas, de «los medios de protección contra el uso ilegal» de los drones, así como «del desarrollo de la infraestructura necesaria operar dichos sistemas, la capacitación de personal», y de la integración de aeronaves no tripuladas en el espacio aéreo único de Rusia.



Además, el presidente ordenó nombrar al primer vicepresidente del gobierno de Rusia, Andréi Beloúsov, como jefe de dicha Comisión.



«El Ministerio de Industria y Comercio, junto con en Gobierno de Moscú y la organización autónoma sin fines de lucro Plataforma Nacional para la Iniciativa Tecnológica, deben garantizar la realización anual de un foro-exposición de productos tecnológicos y soluciones en la esfera de la aviación no pilotada», destaca el comunicado.



La directiva se tiene que plasmar igualmente hasta el 1 de septiembre de 2023. (Sputnik)