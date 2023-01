Camacho gobierna Santa Cruz en Bolivia desde una cárcel de máxima seguridad en La Paz

Santa Cruz (Bolivia), 7 ene (Sputnik).- El gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, gobierna desde la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz (oeste), afirmó el viernes el asesor de Gestión Institucional de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez.



«Hay un proceso inventado porque hubo fraude (en 2019) y lo han secuestrado y llevado a Chonchocoro desde donde ejerce (el cargo de gobernador) y ahora el Gobierno no quiere que lo siga siendo, porque quiere terminar de consolidar un golpe a la democracia, un golpe a la Gobernación cruceña», afirmó el funcionario en conferencia de prensa.



El asesor argumentó que la norma regional establece cuatro causales para la salida del gobernador cruceño del cargo: casos de renuncia, muerte, por un revocatorio o por una sentencia ejecutoriada, lo que no se cumple en el caso de la autoridad.



«El gobernador está secuestrado con una medida preventiva, dictada por un juez que actúa también al margen de la norma», indicó.



Desde el Gobierno boliviano, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que corresponde que asuma el vicegobernador, porque Camacho está ausente y no asiste a su fuente laboral.



El gobernador cruceño cumple una detención preventiva de cuatro meses por actos de terrorismo en 2019, tras su aprehensión el 28 de diciembre de 2022.



Camacho, que en 2019 era presidente del Comité pro Santa Cruz, una organización cívica que defiende intereses de la región, lideró movilizaciones e instó a la rebelión policial para pedir la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019), con el argumento de que cometió fraude en las elecciones generales del 20 de octubre de ese año. (Sputnik)