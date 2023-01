Covid: Cuidémonos nosotros mismos

Me he referido a la ola que podría venir, he descrito el manejo de la pandemia durante el gobierno anterior en contraste con el actual y ahora propongo medidas pertinentes.

El manejo de este gobierno ha sido caótico, congraciándose con los antivacunas y enviando señales confusas a la población sobre vacunas, mascarillas y otros temas.

Me preocupa quién liderará la lucha, la ministra de salud parece no entender el tema aunque en su ministerio permanecen personas capaces, al igual que en la Caja. Sin embargo, funcionarios claves han renunciado por los ataques que han recibido.

Se anuncia una conferencia de prensa para definir el futuro de la ministra. Si se va no me da confianza que quien la sustituya sea mejor. Sabemos que el presidente nombra a sus ministros como un empresario nombra a sus gerentes o un finquero a sus capataces: no hay criterios propios, se hace lo que diga el patrón. El ejemplo más reciente es don Álvaro Ramos.

Es hora de que los ciudadanos se cuiden a sí mismo, implementando medidas sanitarias eficaces como el uso de la mascarilla, distanciamiento físico y lavado de manos frecuentes.

En cuanto a las vacunas, espero que la población exija seriedad al gobierno pues por los mensajes confusos enviados, por primera vez hoy sobran.

(*) Dr. Rodrigo Cabezas Moya