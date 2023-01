Riesgo de recesión en Estados Unidos

La Habana, 8 ene (Prensa Latina) Reportes de la Reserva Federal (Fed) estadounidense pronostican el acercamiento a una recesión, sobretodo, porque más de la mitad de los estados muestran signos de ralentización económica, en medio de mayores tipos para frenar la inflación.

Un reciente informe de la Fed de San Luis señaló que si 26 estados registran una contracción económica, ello ofrece una «confianza razonable» para pronosticar que la nación norteña caerá en recesión.

A ese augurio se suma la Fed de San Francisco, al asegurar que los cambios registrados en la tasa de desempleo también pueden indicar la cercanía de una recesión en los próximos meses.

Por si fuera poco, la Fed de Filadelfia subraya que 27 estados anotaron un descenso de la actividad en octubre y, también, alerta que es un dato suficiente para apuntar a una inminente recesión, aunque, hasta el momento, no llegue a las cifras registradas en otras oportunidades.

Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, a inicios de diciembre consideró que las perspectivas actuales de la Reserva no constituyen una predicción de recesión, pues las expectativas de crecimiento económico son positivas.

Claro, Powell reconoció la incertidumbre existente, “no creo que nadie sepa si vamos a tener una recesión o no y, si la tenemos, si va a ser profunda o no. Simplemente, no se puede saber”, indicó.

En todo caso desde marzo de 2022 hasta mediados de diciembre, la Fed registró sucesivos incrementos en las tasas de interés hasta quedar ubicadas en una horquilla entre el 4,25 y el 4,5 por ciento, pero hasta el momento no se aprecian los resultados esperados para detener la inflación galopante.

Aunque, según Powell, se evalúan los efectos de las alzas de los tipos en la demanda de sectores tan sensibles como la vivienda. Tomará tiempo observar todo su impacto en el mercado laboral y, eventualmente, en el incremento de los precios que azota al país, dijo.

Un elemento a recordar es que los incrementos de las tasas afectan negativamente a las personas y economías más vulnerables, pues también crecen los niveles de endeudamientos.