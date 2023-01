Ministros a ministros

Es inconcebible el protagonismo de los últimos dos ministros de salud, Daniel Salas y Joselyn Chacón. Deseo aclarar a quien lee este artículo, yo soy médico cirujano, especializado en ortopedia y traumatología; soy viejo por suerte y usualmente evito los temas ligados a los médicos en general, siempre fui esquivo de ese tema. He conocido muchos ministros de salud y viceministros, en realidad dentro del gremio médico, se ha considerado al ministro de salud como figura representativa del gobierno ante el gremio médico y la ciudadanía.

El Ministerio de Salud fue perdiendo poder a manos de los jerarcas de la CCSS. Recuerdo una frase de uno que fue como dictador, una vez dijo “ustedes tienen la ley y yo tengo la plata”, en clara referencia a la perenne debilidad económica de dicho ministerio y la boyante economía de la CCSS (de aquel entonces).

Dentro del Ministerio de Salud está representado el amplio abanico de la medicina, hay verdaderos “maestros(as)” en el manejo de los programas de Salud Nacionales. Nunca vi ningún colega peleándose el Ministerio de Salud, mientras que si lo hacían por la Presidencia Ejecutiva de la CCSS: era sinónimo de poder.

En estos últimos dos gobiernos, hemos logrado ver un papel protagónico de los ministros, en realidad ese papel se lo han dado los medios de comunicación colectiva y la pandemia COVID, sin realmente merecerlo ni necesitarlo. Lo que hizo Daniel Salas pudieron hacerlo muchísimos otros igual o mejor. El papel de la señorita Joselyn Chacón no se en qué consiste, aunque es un papel de protagonismo que no le hace bien al ministerio, a la medicina costarricense ni al poder ejecutivo.

El papel del Ministro de Salud es confirmar que el poder ejecutivo es quien pone las reglas de la salud pública, aunque tras bambalinas hay una gran cantidad de personas, no todos médicos, que tienen años haciendo su trabajo lo mejor posible.

El Colegio de Médicos y Cirujanos de la República de Costa Rica, ha perdido poder en la vida pública costarricense, desgraciadamente se convirtió en un colegio más que a duras penas saca la tarea, aunque han llegado excelentes profesionales a su directiva, no han cambiado las cosas, no obstante ese es un tema aparte del cual hablaré otro día. Ahora el asunto es un protagonismo innecesario de los últimos dos ministros, a quienes profesionalmente debo respeto como a cualquier otro médico, pero no parece estén interesados en mejorar el funcionamiento de dicho ministerio.

¿Han caído en el juego? No se, antaño los que llegaban a ese sitial de honor comprendían muy bien su papel, relativamente de bajo perfil porque casi todo está bajo control por los diferentes departamentos. El único que lleva las de perder es el ciudadano común y corriente, en realidad comunes y corrientes somos todos, porque ese desgaste público perjudica posibles aportes a la salud comunitaria, que por estar la cabeza en medio del vendaval, se pierden.

Aunque el caso de Daniel Salas era realmente impulsado por una emergencia sanitaria, el caso de Joselyn Chacón obedece más a su génesis política partidista, fue figura central en la campaña de don Rodrigo Chaves. No digo que se quede o se vaya, me es indiferente, lo que si creo necesario es la prudencia, nos estamos desgastando todos y ha parado en un “pulso” público entre Gobierno y Oposición.

Como nunca respondo insultos, no sé realmente qué es un trol, si aparecen a mi me da igual, las tonteras no caben en mi cabeza, me informo por otros métodos. No leo anónimos.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico