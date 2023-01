EEUU revela más de 500 encuentros con fenómenos aéreos no identificados

Washington, 12 ene (Sputnik).- Los funcionarios estadounidenses encargados de estudiar los fenómenos aéreos no identificados (UAP por su sigla en inglés, también conocidos como OVNI) registraron más de 500 encuentros, dijo este jueves la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) en su informe anual sobre el tema.



«Además de los 144 registros sobre UAP cubiertos durante los 17 años de encuentros incluidos en la evaluación preliminar de ODNI, hubo 247 registros nuevos y otros 119 que fueron descubiertos o informados después del período de la evaluación preliminar. Esto suma 510 registros de UAP al 30 de agosto de 2022», dice el reporte oficial.



El Director de Inteligencia Nacional está obligado por ley a proporcionar al Congreso un informe anual sobre fenómenos aéreos no identificados.



Los reportes de UAP están aumentando, en parte debido a una mejor comprensión de las posibles amenazas que pueden representar, dijo ODNI.



Los eventos continúan ocurriendo en espacios aéreos restringidos o sensibles, lo que destaca posibles preocupaciones sobre la seguridad de los vuelos o actividad de recopilación de información de adversarios, agregó.



«La seguridad de nuestro personal de servicio, nuestras bases e instalaciones, y la protección de la seguridad de las operaciones estadounidenses en tierra, cielo, mar y espacio son primordiales. Tomamos los informes de incursiones en tierra, mar o espacios aéreos nuestros seriamente y los analizamos uno por uno», dijo el secretario de prensa del Departamento de Defensa, Pat Ryder, en un comunicado sobre el informe.



El análisis inicial de la Oficina de Resolución de Anomalías (AARO por su sigla en inglés) sobre los 366 fenómenos recientemente identificados consideró que más de la mitad presentaban características poco destacables, incluidos 163 catalogados como globos o entidades similares y otros 26 como aparatos similares a drones, dijo ODNI.



La mayoría de los nuevos reportes provienen de aviadores y operadores de la Armada y la Fuerza Aérea de EEUU que fueron testigos de los incidentes durante el ejercicio de sus funciones, según el informe.



Hasta la fecha, no se han informado de colisiones entre aviones estadounidenses y estos fenómenos aéreos no identificados, aunque representan un peligro de choque.



El grupo a cargo de estudiar los fenómenos aéreos no identificados tiene la tarea de documentar, analizar y resolver reportes de UAP utilizando un marco científico riguroso y un enfoque basado en datos, dijo Ryder. (Sputnik)