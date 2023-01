El 55 por ciento de brasileños cree que Bolsonaro es responsable por actos golpistas

Río de Janeiro (Brasil), 12 ene (Sputnik).- La mayoría de brasileños cree que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) es responsable por el intento golpista que protagonizaron sus seguidores en Brasilia el pasado 8 de enero, según una encuesta divulgada este jueves por el instituto de opinión Datafolha.



Según el sondeo, «el 38 por ciento cree que Bolsonaro tuvo mucha responsabilidad; el 17 por ciento que tuvo un poco de responsabilidad, el 39 por ciento considera que no tuvo ninguna y el seis por ciento no supo responder».



La encuesta fue realizada entre los días 10 y 11 de enero con 1.214 entrevistas en todo el país.



El ataque a las sedes del Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y el Tribunal Supremo Federal por parte de miles de bolsonaristas fue la agresión más seria a la democracia en la historia reciente de Brasil.



Según Datafolha, el 93 por ciento de los brasileños son contrarios a los ataques, el tres por ciento se dijeron favorables, el dos por ciento indiferentes y el uno por ciento no supo opinar. (Sputnik)