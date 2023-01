Gobierno de México evaluará plagio de tesis de una ministra de Corte Suprema

Ciudad de México, 12 ene (Sputnik).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno de México evaluará las consecuencias de un dictamen académico que establece el plagio en la tesis con la cual logró su grado de licenciada en Derecho la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia Yasmín Esquivel Mossa, dijo este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.



«Vamos nosotros a ver el asunto; si ya le pasaron la responsabilidad a la SEP, nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver (…), creo que el lunes (17 de enero) para que nos dé tiempo de ver legalmente cómo está la situación», dijo en conferencia de prensa el jefe del Ejecutivo federal.



La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dictaminó la noche del miércoles que es un plagio la tesis de licenciatura presentada en 1987 por la ministra Esquivel Mossa ante la Facultad de Estudios Superiores (FES) Campus Aragón.



«Del análisis comparado de contenidos, cronología y estilos de escritura se concluyó que la entonces alumna de la FES Aragón, Yasmín Esquivel Mossa, copió parte sustancial del contenido de la tesis presentada un año atrás por el alumno de la Facultad de Derecho, Édgar Ulises Báez», dice el veredicto académico.



El escándalo comenzó cuando el escritor y académico del Centro de Estudios Literarios de la UNAM Guillermo Sheridam publicó un análisis comparado que mostraba el plagio.



El título, índice, contenido y conclusiones de la tesis de la ministra aparece como una copia de otra tesis de grado presentada en julio de 1986 por Edgar Ulises Báez Gutiérrez, en la Facultad de Derecho de la UNAM, y que ambos aspirantes al grado académico tuvieron la misma tutora.



Críticas al rector



López Obrador acusó al rector de la UNAM, Enrique Graue, de «lavarse las manos» como Poncio Pilato -personaje de la Biblia en el juicio a Jesús de Nazaret-, al pedir que las consecuencias del dictamen de plagio, entre ellas la posible anulación del título profesional, la adopte la cartera federal de Educación Pública.



El tema se politizó cuando el jefe del Ejecutivo consideró a la investigación de Sheridan como un ataque a su administración, porque la ministra Esquivel Mossa era su abierta favorita para presidir el máximo tribunal.



Tras el estallido del escándalo, la transición se consumó a principios de este año, cuando Esquivel Mossa perdió la votación del pleno de la Corte Suprema ante Norma Piña, elegida como la primera mujer al frente del Poder Judicial.



La máxima casa de estudios universitarios anunció que carece de los mecanismos para invalidar un título, y pidió a la Secretaría de Educación Pública resolver el caso.



«De la interpretación solicitada a la oficina de la Abogacía General (académica) se desprende que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aun y cuando el plagio de una tesis esté documentado», dice la UNAM en un comunicado.



López Obrador dijo que «lo mejor es que la UNAM diga sí o no es válido su título, o no es válido; lo que quieren es que seamos nosotros los que decidamos», lamentó el presidente.



Según las autoridades académicas, la defensa de una tesis de grado permite demostrar conocimientos y el jurado universitario aprueba o no a los postulantes, pero afirman que carecen del procedimiento jurídico de validación legal de un título.



Corresponde a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno federal emitir las cédulas profesionales del grado acreditado por una institución académica. (Sputnik)