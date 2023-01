Colombia propone primera cumbre latinoamericana para una tributación global

Bogotá, 18 ene (Sputnik).- El Gobierno de Colombia propuso en el Foro Económico Mundial celebrar la primera cumbre latinoamericana sobre tributación global con el objetivo de una mayor justicia tributaria, dijo el martes el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo.



«La idea es que tengamos mucha más cooperación no solamente en intercambio de información, sino de cómo evitamos que haya competencia tributaria entre nuestros países. La coordinación de las medidas tributarias permitirá que los países tengan una mayor participación en temas de recaudo», explica el ministro en un video difundido por el Ministerio de Hacienda en Twitter.



Además, la iniciativa busca que se pongan «impuestos correctamente a actividades que realizan multinacionales y que hoy en día no están suficientemente gravadas», agregó.



Organizaciones como la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), Oxfam, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, la Red de Trabajo Fiscal, Tax Justice Network, Global Initiative for Economic Social and Cultural Rights, entre otras, sacaron un comunicado «aplaudiendo» la propuesta de Colombia.



Consideraron que esta cumbre es una «excelente oportunidad» para enfrentar el uso de paraísos fiscales por parte de las élites, combatir privilegios, perseguir el abuso fiscal y consolidar un bloque tributario «con mayor poder conjunto en negociaciones internacionales».



En un informe titulado «La ley del más rico», que fue publicado el lunes, Oxfam denuncia que América Latina y el Caribe es la región «más desigual, más empobrecida y mucho más polarizada social y políticamente».



Entre marzo 2020 y noviembre 2022, la riqueza de los milmillonarios de América Latina y el Caribe aumentó en un 21 por ciento, un crecimiento cinco veces más rápido que el Producto Interno Bruto (PIB) de la región durante el mismo periodo (+3,9 por ciento), indicó Oxfam.



A finales de 2022, se registraban 91 milmillonarios en Latinoamérica, con una riqueza total conjunta de 398.200 millones de dólares; mientras tanto, los salarios reales perdieron un 10 por ciento de valor y 201 millones de personas (32,1 por ciento de la población) vive en la pobreza y 82 millones (13,1 por ciento) se encuentran en situación de pobreza extrema, agregó.



Oxfam indicó que 17 de los 91 milmillonarios de la región viven en países en los que no se aplica ningún impuesto a las herencias, donaciones o sucesiones, por lo que podrían pasar a la próxima generación 158.600 millones de dólares totalmente libres de impuestos, «alimentando una vez más una rueda de ultrarricos y privilegios». (Sputnik)