El holocausto ruso del 2022-2023

La rusa zarista se convirtió, a principios del siglo XIX, en la Rusia comunista. Esta, especialmente con el éxito de la derrota a los alemanes, se convirtió en el Imperio Soviético, que sojuzgó a buena parte de Europa Oriental. Después de la II Guerra Mundial vino la Guerra Fría. Nadie confiaba en los rusos. Increíblemente en los 90´ llegó la primavera. Cayó el muro de Berlín. Se liberaron muchos países. Rusia abrazó la libertad y la transparencia. En el 2000 llega Putin y todavía Occidente Libre creyó en los rusos. Tanto que les ayudó a hacerse ricos. Y esto los envalentó. Y renacieron los ímpetus imperialistas. O, mejor, se quitaron los rusos el disfraz de castos palomos. Hoy día y después de varios golpes bajos a vecinos, ya en Occidente Libre nadie cree en los rusos. Ni apeándose a Putin, Rusia recuperará la confianza de los occidentales democráticos.

Lo cierto es que ya vamos para el año de un verdadero holocausto contra los ucranianos cuyo pecado ha sido no resistirse a un sojuzgamiento del imperialismo ruso. La invasión rusa es avasalladora, de destrucción total e indiscriminada. De hecho lo que quiere es apoderarse de Ucrania, de sus riquezas y prefiere tomarla sin un solo ucraniano que pueda creer en la libertad. Dentro de algunos meses Ucrania solo será un conjunto de escombros. Porque la realidad es que históricamente está demostrado que no basta la heroicidad. Ya los ucranianos demostraron que les sobra amor y sacrifico por su patria.

La diplomacia no funciona en estos casos. Rusia va por Ucrania, no solo por algunos territorios claves. Hoy por toda Ucrania. Todos sabemos qué seguirá luego. De nada valerá el apoyo gringo-europeo a Ucrania, si esta llega a quedar totalmente destruida y sin ucranianos de los de verdad. Occidente se podría estar sacrificando en vano. ¿Qué pasaría siquiera si Rusia logra asesinar a Volodimir Zelensky?

Hay veces que en la vida las cosas no ofrecen más de una salida racional. El vigente modelo de relaciones y de equilibrio de fuerzas no tiene el menor sentido ni futuro. Occidente Libre debe decidida y contundentemente armar a Ucrania. Es ya casi la última oportunidad de que Ucrania Libre pueda ser conservada. Ucrania tiene que poder defenderse congruentemente. Ucrania debe atacar y no solo defenderse. El ataque debe golpear a Rusia en su propio suelo, allí donde tiene el trillo y el respaldo para sostener la invasión.

Mientras sea Rusia la que defina los límites del apoyo gringo-europeo a Ucrania, esta no tiene futuro. El crimen más horrendo no será el que están cometiendo los rusos, sino el de un Occidente pusilánime que no proveyó a tiempo a los ucranianos de las armas necesarias para repeler y castigar a sus despiadados vecinos imperialistas. De paso, sería una advertencia a China para que no se engolosine con Taiwán, con sus reclamos contra los japoneses y para que no se engolosine el de Corea del Norte.

(*) Mauro Murillo Arias es Abogado