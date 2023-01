Pentagono afirma que apoyaría operación de Ucrania para recuperar Crimea

Washington, 19 ene (Sputnik).- Estados Unidos considera a la península rusa de Crimea parte de Ucrania, y apoyaría a Kiev en una eventual operación para recuperar su control, declaró el jueves una portavoz del Pentágono.



«Si ellos (los ucranianos) deciden conducir una operación dentro de Crimea, están en sus fronteras. Han visto a EEUU estar ahí para Ucrania y este Departamento de Defensa ha dicho que estará para Ucrania todo lo que requiera, y eso incluye una operación en Crimea», declaró Sabrina Singh, subsecretaria de Prensa del Pentágono.



Singh recalcó que Crimea es parte soberana de Ucrania, y que Kiev tiene todo el derecho de recuperarla.



Poco antes, el diario The New York Times publicó que la administración del presidente Joe Biden empezó a admitir que Ucrania podría necesitar armamento para atacar territorio ruso, incluso si eso aumenta el riesgo de una escalada del conflicto.



A partir de sus fuentes, el diario señaló que Biden ignora cómo reaccionaría Moscú si Kiev ataca Crimea con armas estadounidenses, y no descartó que Rusia responda con armas nucleares de baja potencia.



Crimea se separó de Ucrania después del golpe de Estado sucedido en ese país, y se adhirió a Rusia tras celebrar un referéndum en marzo de 2014, en el que un 96 por ciento de población avaló esa opción.



Rusia ha declarado en reiteradas ocasiones que la población de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, votó a favor de la unificación.



Pese al contundente referéndum, las autoridades ucranianas siguen considerando a Crimea un territorio «provisionalmente ocupado», mientras que para Rusia el tema «está zanjado definitivamente».



El miércoles, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, acusó a Estados Unidos de librar una guerra proxi contra su país y de haber articulado para ello una coalición antirrusa, al igual que Hitler. (Sputnik)