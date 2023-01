Actividad sísmica disminuye en zona del oeste de El Salvador

San Salvador, 23 ene (Sputnik).- La actividad sísmica en dos municipios del oeste de El Salvador y zonas cercanas de la vecina Guatemala disminuyó en las últimas horas, aunque se mantiene la alerta roja en las áreas afectadas, informaron este lunes las autoridades.



«Disminuye actividad sísmica entre territorio guatemalteco y el municipio de San Lorenzo, departamento de Ahuachapán», informa la cartera en su boletín especial número 11.



Además, indica que la Red Sísmica Nacional registra 608 temblores de tierra desde que comenzó este fenómeno natural la tarde del domingo 15, cuando fueron reportados los dos más fuertes, de magnitud 5.1 y 5.3.



«Dado el comportamiento de la actividad sísmica en la zona, no se descarta la ocurrencia de sismos de similar magnitud o mayores a la máxima observada hasta este momento», advierte.



El MARN recomendó a la población atender las indicaciones emitidas por las autoridades de Dirección General de Protección Civil y no prestar atención a rumores o a información no oficial acerca de esta situación.



El director de la institución, Luis Ayala, recordó que los municipios de San Lorenzo y Ahuachapán, limítrofes con Guatemala y focos de la actividad sísmica, continúan en alerta roja.



Agregó que hasta el momento se registran 797 viviendas dañadas y se mantienen en albergues 11 familias, a 60 le han facilitado carpas próximas a sus viviendas por su pedido de continuar en el lugar y otras han improvisado refugios para protegerse de la intemperie.



Ayala dijo que a 335 familias le ha entregado ayuda humanitaria, principalmente alimentos como aceite, harina, azúcar, frijoles, macarrones, leche, además de artículos de aseo personal, entre otros.



El Salvador se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico y una zona sísmica muy activa por el proceso de subducción de la placas tectónicas Cocos y Caribe, fuentes de frecuentes movimientos telúricos, los últimos más devastadores, de 7,6 y 6,6 grados Richter, en enero y febrero de 2001. (Sputnik).