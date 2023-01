Erdogan asevera que Suecia no contará con el apoyo de Turquía para entrar en la OTAN

Estambul (Turquía), 23 ene (Sputnik).- Estocolmo no debe esperar el apoyo de Ankara para su ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tras las protestas antislámicas en Suecia, declaró este lunes el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.



«Si permiten tales acciones entonces no se ofendan, pero no tendrán nuestro apoyo en el tema de la unión a la OTAN. Los líderes suecos no deben esperarlo», dijo Erdogan tras la reunión del Gabinete de Ministros.



El mandatario enfatizó que quienes crean tal «herejía», así como quienes permiten tales acciones deben responder por sus hechos.



El viernes, el líder extremista danés Rasmus Paludan recibió permiso para realizar una acción el sábado frente a la embajada de Turquía en Estocolmo, que consistía en la quema del Corán, lo cual fue denunciado por la Cancillería turca y catalogado de muestra de islamofobia, racismo y discriminación.



Los Ministerios de Exteriores de los países del golfo Pérsico, incluido Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, condenaron la quema.



El sábado el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, informó que la visita del titular de Defensa sueco, Pal Jonson, al país el 27 de enero fue cancelada porque «ya no tiene sentido».



Durante el encuentro, Jonson planeaba debatir en Ankara la solicitud de Estocolmo para unirse a la OTAN, que Turquía aún no ha ratificado.



Hasta la fecha, de los 30 países miembros de la OTAN solo Hungría y Turquía no han avalado el proceso de adhesión de los dos Estados nórdicos. (Sputnik)