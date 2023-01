Jefe de la campaña militar rusa en Ucrania dice que es de una intensidad inaudita

Moscú, 24 ene (Sputnik).- La intensidad de las operaciones bélicas en Ucrania no tiene precedentes en la historia moderna de Rusia, afirmó el jefe del Estado Mayor General del ejército ruso, Valeri Guerásimov, en una entrevista con el diario Argumenti i Fakti.



«La Rusia moderna no ha conocido aún operaciones bélicas de ese nivel y esa intensidad», dijo Guerásimov, designado el 11 de enero para encabezar la operación militar especial en Ucrania.



A las Fuerzas Armadas de Rusia, señaló el alto cargo militar, se opone hoy casi toda la comunidad occidental.



«Para estabilizar la situación, defender los nuevos territorios y llevar a cabo operaciones ofensivas, el Estado Mayor General tuvo que activar los planes de una movilización parcial, medida que no se había tomado desde el período de la Gran Guerra Patria (1941-1945)», añadió.



Guerásimov relevó al frente de la operación militar rusa en Ucrania a Serguéi Surovikin, quien estuvo a cargo de la campaña durante tres meses y ahora se desempeña como su auxiliar. (Sputnik)