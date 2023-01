Líder político y 5 personas asesinadas en el sureste de México en «ajuste de cuentas»

Ciudad de México, 23 ene (Sputnik).- Un líder político local y cinco personas más fueron asesinadas el domingo en el sureste de México en un ataque por un «ajuste de cuentas» por sus posibles vínculos con la delincuencia organizada, dijo este lunes el Gobernador del estado de Veracruz (sureste), Cuitláhuac García.



«Se confirma la presunción de que se trata de un ajuste de cuentas entre dos bandas que se disputan la región entre El Espinal y Poza Rica», dijo en conferencia de prensa el gobernante local de ese estado con costas frente al Golfo de México.



Fernando López Vega, alias El Pino, dos hombres, una mujer y dos menores de edad, murieron en un ataque a balazos cuando viajaban en una camioneta que circulaba por la carretera federal que va del puerto de Veracruz a Xalapa, en el tramo Las Bajadas (sureste), la tarde del domingo pasado.



«A quien lleva por alias El Pino, nosotros lo tenemos como jefe de plaza del municipio de El Espinal, y está involucrado en varias carpetas de investigación que lleva la Fiscalía General de Veracruz por diversos delitos», dijo García a periodistas.



El domingo pasado, antes del ataque, López Vega participó en un evento del partido Fuerza x México, en el municipio costero de Boca del Río, que colinda con el Puerto de Veracruz.



Investigaciones y actividad política



El nombre del político local se encontraba en varias investigaciones por diversos delitos, entre ellos el asesinato de ocho personas en bares del municipio Poza Rica, Veracruz.



El dirigente viajaba con su familia y tras el ataque en el que resultó herido abordó un taxi, pero falleció más adelante.



«Abordó un taxi, pero él iba en esa camioneta (que fue atacada), por eso se presume que podría tratarse de su familia», dijo el gobernador.



García se refirió a fotografías publicadas por la prensa local, que lo mostraban con el político asesinado, y rechazó que fuera integrante de su partido, el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



«Sé de la fotografía, fue en el 2020 me parece, y no fue candidato nuestro. Obviamente estaba buscando postularse en el 2021, pero no fue admitido en nuestro movimiento (Morena), entonces logró cabida en Fuerza x México y fue candidato», relató el gobernador.



En las primeras semanas de este mes de enero el nombre de la víctima fue mencionada en la región norte del estado de Veracruz, vinculada al asesinato de ocho personas en el municipio de Poza Rica.



El apodo de El Pino apareció en videos y mantas reproducidas por presuntos integrantes de la delincuencia organizada que lo responsabilizan además del homicidio del comandante de la Policía de Espinal, Veracruz.



Veracruz cerró 2022 como el segundo estado más afectado por la violencia en México, con 1.845 homicidios dolosos, según cifras oficiales. (Sputnik)